Redakcijas komentārs: Federālo rezervju nākamā vadītāja ēra var nebūt tik mierīga

Pagājušās nedēļas beigās kļuva skaidrs, ka nākamā gada sākumā, ja nebūs kādu pārsteigumu, nomainīsies pasaules ietekmīgākais baņķieris. ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ASV Federālo rezervju sistēmas (FRS) vadītāja krēslā virzīs šīs iestādes valdes locekli Džeromu Pouelu. FRS vadītāji mēdz būt vairāk vai mazāk divu veidu. Pirmais paredz tādu vadītāju, kam pašam par sevi ir ļoti stingri pieņēmumi par inflāciju un to, kur jāatrodas procentlikmēm. Savukārt otrai vadītāju grupai pieskaitāmi tie, kas mēģina rast kādu vidusceļu starp to, ko saka citas centrālās bankas valdē esošās amatpersonas. Valda pieņēmums, ka Dž. Pouels pieskaitāms pie otrās grupas.

Kopumā pasaules ietekmīgākās centrālās bankas vadības nomaiņa, visticamāk, ļoti būtiskas pārmaiņas šoreiz neatnesīs. ASV dolāru likmes tiks paaugstinātas ļoti piesardzīgi. Turklāt, ja nebūs simtprocentīgas pārliecības par šāda soļa vajadzību, likmju ceļā augšup tiks paņemts arī pa kādai pauzei. Tāpat kā līdz šim vēsturē, sagaidāms, ka ASV Federālo rezervju sistēmai ar zināmu laika nobīdi sekos arī pārējās pasaules ietekmīgākās centrālās bankas, kas īstenos līdzīgus pasākumus, ko pirms tam veikuši ASV centrālie baņķieri. Katrā ziņā šobrīd netiek gaidīts, ka Dž. Pouels būtu kāds FRS reformators vai nodarbotos ar kaut kāda veida monetārās politikas inovācijām. Tas gan nenozīmē, ka viņš būs slikts FRS vadītājs vai nebūs spiests izdomāt inovācijas.

No monetārās politikas riskiem vienmēr var izcelt kādu centrālo banku kļūdu, piemēram, to, ka likmes zemas tiek saglabātas pārāk ilgi, bet tas noved pie burbuļa plīšanas, kas savukārt haosā ierauj, iespējams, visas pasaules tautsaimniecību. ASV pagājušās nedēļas beigu dati atklāja, ka bezdarba līmenis šajā valsī sarucis līdz 4,1% atzīmei, kas ir zemākais līmenis 17 gadu laikā. Ir ekonomisti, kas brīdina – ja pienāks nākamās problēmas (un tas ir tikai laika jautājums, ņemot vērā to, ka ekonomikā izaugsme turpinās jau visai ilgi), karot ar recesiju nāksies brīdī, kad procentu likmes jau tā ir ļoti zemas un centrālo banku bilances - pamatīgi uzblīdušas (no likviditātes drukāšanas jeb parāda vērtspapīru uzpirkšanas pasākumiem). Valdot šādam fonam, centrālajiem baņķieriem droši vien būs jāspēj atkal kļūt inovatīviem un pasauli pārsteigt ar kādiem jauniem vai papildu monetārās politikas eksperimentiem un «mākslas darbiem».

Iepriekšējais ASV Federālo rezervju sistēmas vadītājs Bens Bernanke (pirms šā brīža Dženetas Jellenas) bija izpelnījies tirgus iesauku «Helikopteru Bens» pēc tam, kad viņš 2002. gadā (tad vēl nebija FRS vadītājs) kādā konferencē sprieda, ka deflācijas problēmas var risināt, virs Volstrītas kaisot naudu no helikopteriem. Lielā mērā viņš šādu iesauku attaisnoja – fiziska nauda no lidaparātiem kaisīta gan netika, bet FRS par svaigiem virtuālajiem dolāriem otrreizējā tirgū izpirka dažādus problemātiskos vērtspapīrus un valdības obligācijas (šo var uzskatīt par tradicionālo kvantitatīvo mīkstināšanu). Iespējams, arī Dž. Pouelam tiks pa kādai iesaukai, kas vismaz no finanšu preses viedokļa būtu interesantāk.