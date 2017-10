Redakcijas komentārs: Lielo zēnu spēlīšu atskaņas Latvijā

Nule kā abos Atlantijas okeāna krastos pieņemtie lēmumi attiecībā uz vilcienu un lidmašīnu ražotājiem neizbēgami atstās būtisku ietekmi uz abiem transportlīdzekļu un ar to saistīto tehnoloģiju tirgus segmentiem, skarot arī Latvijas intereses. Amerikāņu Boeing sūdzības par kanādiešu konkurentu Bombardier, kas esot guvis nepamatotu labumu no valdības subsīdijām, likušas ASV Tirdzniecības departamentam piemērot 219,6% kompensācijas maksājumu CS100 lidaparātu pārdošanas darījumam ASV lidsabiedrībai Delta Air Lines. Lai gan gala spriedums varētu tikt pasludināts tikai nākamā gada pavasarī, jau tagad kanādiešu un britu, kam rūp Bombardier ražotne Ziemeļīrijā, valdības faktiski piedraudējušas amerikāņiem ar tirdzniecības karu, kur pirmais cietējs būs pats Boeing, tostarp tā militāro lidmašīnu segments.

Nozares analītiķi un eksperti izsaka dažādas versijas par turpmāko notikumu gaitu. No vienas puses, tiek teikts, ka ASV tirgus kanādiešiem aizvērsies, jo kura lidsabiedrība gan gribēs maksāt tādas nodevas. Lai apslāpētu paniku par sešu miljardu USD vērtās pro-

grammas CSeries galu, pirms tā vēl sākusies, Kanādas varasvīri jau paziņojuši, ka savējos atbalstīs, ja tas būs nepieciešams. No otras puses, tiek norādīts, ka nav jau obligāti lidmašīnas jāpērk un ASV aviolīnijas taču var tās paņemt līzingā. Te gan jārēķinās, ka ASV iestādes nav Latvijas institūcijas, kam ar patieso labuma guvēju noskaidrošanu nevedas. Savukārt citi norāda, ka strīdā neiesaistīto valstu aviolīnijas bažījoties par konkurences samazināšanos un Boeing un Airbus duopola izveidošanos nākotnē, varētu lemt par labu apcelto jaunāko brāļu kanādiešu ražojumiem. Ņemot vērā visu iepriekšminēto, skaidrs, ka pārāk jau nu diplomātiski apaļš ir AirBaltic teiktais, ka Latvijas nacionālās lidsabiedrības darbību un jaunās flotes ieviešanas plānu Bombardier un Boeing komercstrīds neietekmē. Bet ja nu jeņķi tiešām ir tik traki, ka parakstās uz saspīlējumu ar sabiedrotajiem Kanādā un Eiropā un CSeries aiziet pa skuju taku? Tai pašā laikā šis kašķis droši vien paver iespēju AirBaltic izkaulēt labākus nosacījumus nākamo lidmašīnu iegādei no kanādiešiem.

Ne uzreiz tik taustāmas sekas Latvijai ir saistībā ar vācu Siemens dzelzceļa nodaļas un franču vilcienu ražotāja Alstom saplūšanu, kur apvienotais uzņēmums grasās kļūt par Eiropas čempionu šajā sfērā, lai varētu labāk cīnīties ar ķīniešiem un japāņiem globālajā ātrvilcienu tirgū. Proti, ne Alstom, ne vairs arī Siemens nepretendē uz jaunu elektrovilcienu piegādi bēdīgi slavenajā Pasažieru vilciena iepirkuma sāgā. Taču tiem nenoliedzami ir interese iesaistīties Rail Baltica projektā, sākot jau ar tā būvniecības fāzi ar savām tehnoloģijām. Skaidrs, ka Baltijas valstīm izdevīgāk, ja konkurence lielāka. Taču monopola riski šķiet, nepastāv, turklāt vācu‒franču alianse var likt iespringt konkurējošajiem tehnoloģiju piegādātājiem gan Eiropā, gan citviet pasaulē, pozitīvi atsaucoties uz piedāvājumiem saistībā ar jauno dzelzceļa līniju.