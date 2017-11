Redakcijas komentārs: Rītdiena sākas jau šodien

Viena no visaptverošākajām reformām, kas nākamgad skars Latvijas uzņēmējdarbības vidi, būs nodokļu reforma. Piedāvāto izmaiņu ir daudz, piemēram, ir būtiski izmainīts uzņēmuma ienākuma nodoklis un tā maksāšanas nosacījumi, kas noteikti mainīs gan investīciju vidi Latvijā, gan uzņēmēju skatu uz rītdienu, izvērtējot to, kurā valstī viņiem nodarboties ar biznesu. Fundamentāli ir reformēts arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ieviešot trīs likmes un faktiski to diferencējot. Neticami, bet pēc daudzu gadu «nevarēšanas» Latvijas augļiem un dārzeņiem no 1. janvāra tomēr būs samazināts PVN. Nodokļu izmaiņas iet komplektā ar veselības aprūpes nozares reformu, kuras ietvaros vēl daudzas lietas nav līdz galam skaidras, piemēram, e-veselības ieviešana un obligātā veselības apdrošināšana. Tas viss vēl papildinās ar izglītības jomas reformu, elektrības OIK reformu un kopumā ļauj secināt, ka Latvijas simtgades jubilejas gads garlaicīgs nebūs. Savu artavu tam noteikti pievienos arī 2018. gada Saeimas vēlēšanas - jau tagad uz Latvijas politiskās skatuves varam novērot dažādas enerģiskas kustības gan līdzšinējās līderpartijās, gan mazākajos jaunpienācējos.

Taču uzņēmējiem ir jāpelna nauda. Viņiem nav laika un intereses pūst līdzi dažādas vairāk vai mazāk populistiskas stabules un priekšlaicīgi priecāties par vērienīgāko nodokļu reformu Latvijas jaunāko laiku vēsturē, jo viņi vispirms grib redzēt, kā tā nākamgad atsauksies uz viņu bilancēm. Plašākā mērogā uzņēmējiem ir svarīgi saprast, kāds tad ir šīs valsts ieturētais virziens. Skaidrs, ka attīstības zobrati visā pasaulē griežas arvien ātrāk, taču tieši tāpēc ir svarīgi nodefinēt, kādā valstī mēs dzīvosim un kas tiks darīts, lai cilvēki šeit vispār gribētu palikt un strādāt. Starptautiska vide ir nozīmīga gan darbavietu radīšanai, gan jaunu ideju gūšanai. Taču ir skumji dzirdēt, ka ārvalstu investorus no sadarbības ar Latviju pamatā attur trīs lietas: skaidras attīstības vīzijas un vienota piedāvājuma trūkums, vietējo partneru alkatība – arī bagātas kompānijas (un jo īpaši tās) māk rēķināt un saprast, cik daudz vienkārši ir par daudz, kā arī neskaidrības ar darbaspēka pietiekamību un ārpolitikas virzienu. Par visām šīm tēmām diskutēsim šodien Dienas Biznesa ikgadējā konferencē Biznesa prognozes, turpinot prasīt skaidras atbildes no politiķiem un lēmumu pieņēmējiem arī mūsu turpmākajās publikācijās.