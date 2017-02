Eksperte: Mazajiem uzņēmumiem būtu vērts investēt iekšējās kultūras veidošanā un darbinieku motivācijā

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju (64%) ikdienā apzināti cenšas izvēlēties mazo uzņēmumu piedāvātos pakalpojumus, liecina Swedbank Finanšu institūta veiktā aptauja.

Iedzīvotāji norāda (74%), ka tieši pie mazajiem uzņēmumiem izjūt rūpes par sevi kā klientu un novērtē patīkamāku un personiskāku apkalpošanu (32%). Tai pat laikā respondenti norāda (60%), ka, lai arī mazie uzņēmumi ikdienā cenšas domāt par klientu servisu, pagaidām tiem ir grūti sacensties ar lielo uzņēmumu nodrošināto apkalpošanas kvalitāti.

Savukārt mazie uzņēmēji ir optimisti un savu klientu servisu desmit baļļu skalā novērtē ar pārliecinošu astotnieku (43%).

Kā rāda Swedbank Finanšu institūta aptauja, puse mazo uzņēmumu (52%) nenovirza līdzekļus regulārai klientu servisa pilnveidei, bet vēl trešdaļā uzņēmumu (33%) nav noteikti vienoti principi vai «labās prakses» klientu apkalpošanā, atstājot to katra darbinieka ziņā. To izjutuši arī iedzīvotāji, kuri norāda – mazajiem uzņēmumiem trūkst zināšanu un prasmju klientu apkalpošanā (41%), lai arī pircēji ir pārliecināti (36%), ka mazie uzņēmumi rūpējas par klientu apkalpošanu, jo apzinās - ka tieši no tā atkarīgs viņu klientu skaits.

«Mazie uzņēmumi bieži norāda, ka laba klientu apkalpošana ir to darbības panākumu faktors. Taču, redzam, ka viņiem trūkst zināšanu, kā labo praksi iedzīvināt uzņēmumu kultūrā. Labs klientu serviss ir labākā no biznesa stratēģijām. To apliecina arī pētījumi - investīcijas klientu servisā un cilvēkos uzlabo uzņēmumu vispārējos rādītājus. Serviss ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē klientu lojalitāti, tāpēc mazajiem uzņēmumiem būtu vērts ņemt piemēru no lielām organizācijām un, atbilstoši saviem apmēriem, investēt iekšējās kultūras veidošanā un darbinieku motivācijā,» norāda Swedbank Finanšu institūta eksperte Elīna Zvirbule.