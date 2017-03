Aprēķini liecina, ka tik lielu summu gadā pārvaldītāji no pensiju plānu aktīviem iekasē par otrajā pensiju līmenī ieskaitītās naudas pārvaldīšanu

Tas ir daudz vai maz? Jāsaka, ka atbilde būs atkarīga no skatu punkta. Tas ir pat pārsteidzoši maz, ja ņem vērā mūžīgos pārmetumus, ka finanšu institūcijas par otrā pensiju līmeņa aktīvu pārvaldīšanu iekasē salīdzinoši lielas komisijas maksas (procentuālā izteiksmē) un labi nopelna. Tas arī nav daudz, salīdzinot ar izmaksām citu valstu pensiju sistēmās, kurās uzkrājumus pēc līdzīgiem principiem pārvalda profesionāli aktīvu pārvaldītāji. Piemēram, Igaunijā par vienu sistēmas dalībnieku tiek iekasēti apmēram 50 eiro, Zviedrijā – 37 eiro, Dānijā – 70 eiro, bet Lietuvā – vien 17 eiro.

Runājot par komisijas maksas iekasēšanas principiem, Latvijas pensiju sistēmai ir vēl viena svarīga priekšrocība – vienkārša struktūra. Proti, no otrajā līmenī novirzītās naudas tiek atskaitītas tikai ar pārvaldīšanu saistītās izmaksas, tostarp maksa par turētājbankas pakalapojumiem: 1% plus mainīgā atlīdzība. Nav jāmaksā ne par jaunu līdzekļu iemaksām, kā tas notiek, piemēram, Bulgārijā, ne par izmaksu, kā tas notiek Igaunijā un Lietuvā. Bulgārijā komisijas maksa par jaunu līdzekļu iemaksāšanu var sasniegt pat 4,5%. Tādējādi sistēmas dalībniekam nav jālauza galva par to, kurā brīdī un kas tiks atskaitīts. Ja interesē, var ļoti vienkārši secināt, tieši cik daudz līdzekļu pārvaldītājs iekasē par savu darbu.

Būtiskākais, ko redzam, it tas, ka pie aptuveni līdzīga uzkrāta fondēto pensiju aktīvu apjoma (Baltijas valstīs tie ir aptuveni 2,5–3 miljardi eiro) visai līdzīgas ir arī piemērotās likmes par līdzekļu pārvaldīšanu, kaut arī to iekasēšanas principi var būt dažādi. Jāpiebilst, ka Igaunijā ir vismazāk sistēmas dalībnieku – vien nepilni 700 tūkst. cilvēku (Latvijā – 1,25 milj., bet Lietuvā – 1,21 milj. cilvēku), tādēļ arī izmaksas uz vienu dalībnieku ir teju divreiz lielākas.

Te arī slēpjas atbilde vai vismaz daļa atbildes uz kašķīgo jautājumu: vai otrā pensiju līmeņa līdzekļu pārvaldīšana var būt lētāka? Var. Un, ļoti ticams, ka komisijas maksas sāks dabiski samazināties, turpinot pieaugt sistēmā akumulētajiem finanšu līdzekļiem. Labs piemērs ir Horvātija, kur, palielinoties fondēto pensiju sistēmā uzkrātajai naudai, komisijas maksa par tās pārvaldīšanu mērenā tempā sāka samazināties no 1,20% līdz pat 0,45% gadā. Zīmīgi, ka pirmais samazinājums notika brīdī, kad aktīvu apjoms bija līdzīgs tam, kāds ir uzkrāts Latvijas otrajā pensiju līmenī, proti, tuvojās trīs miljardiem eiro. Patlaban Horvātijas fondēto pensiju aktīvi sasniedz desmit miljardus eiro. Otrkārt, tikpat svarīgs ir fakts, lai mēs savas visnotaļ ilgtspējīgās un labi iecerētās pensiju sistēmas otro līmeni regulāri neraustītu un tā patiešām spētu pilnvērtīgi strādāt. Atcerēsimies, reiz tika iecerēts, ka, sākot ar 2010.gadu, fondētajām pensijām tiks novirzīti 10% no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI). Taču tikai vienu gadu (2008.gadā) iemaksas otrajā līmenī sasniedza 8%, krīzes laikā tās tika samazinātas līdz 2% un pēdējos gados pakāpeniski ir paceltas līdz šā brīža aktuālajiem 6%. Tāpat pilnvērtīgam otrā pensiju līmeņa darbam būtu svarīgi, lai iespējami lielākas VSAOI maksātu iespējami vairāk nodokļu maksātāji. Proti, otro pensiju līmeni tieši ietekmē fakts, ka aptuveni trešā daļa strādājošo (300 tūkst. cilvēku) VSAOI maksā no summas, kas nesasniedz minimālo algu. Tādējādi sistēma akumulē daudz mazāk līdzekļu, nekā būtu iespējams, un, protams, tas neļauj samazināties pārvaldīšanas maksai. No šāda viedokļa ir tikai apsveicami valdības centieni mazināt ēnu ekonomiku, mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju skaitu un meklēt veidu, kā ieviest minimālo VSAOI. Šie apstākļi ir ļoti svarīgi nākotnes pensionāriem, pat tad, ja viņi apgalvo, ka pensiju sistēmai līdz galam īsti netic.