Ideju aizsardzība Latvijā un ASV – kopīgais un atšķirīgais

Kopš Latvijā vadu lekcijas Latvijas Universitātē par inovācijām un jaunuzņēmumiem, zinu, ka lielākais jautājums, kas mīt jauno uzņēmēju prātos, ir par savu ideju aizsardzību, par patentiem un par to, kā iekļūt ASV tirgū.

Šie jautājumi man šķita ārkārtīgi vienkārši, ņemot vērā, ka ar ideju aizsardzību un savu izgudrojumu pārdošanu nodarbojos jau 45 gadus. Šo gadu laikā esmu ieguvis ASV patenta tiesības 40 savām idejām. Tieši tāpēc es visiem jaunuzņēmumiem stāstu par trīs galvenajiem soļiem, lai aizsargātu savu ideju.

1. Izvietot simbolu TM (trademark jeb preču zīme) sava produkta un uzņēmuma nosaukuma beigās.

2. Iesniegt pieteikumu ASV pagaidu patenta iegūšanai. To var izdarīt tiešsaistē USPTO mājaslapā par 130$ jeb 110 EUR. Pēc tam uz norādīto e-pastu tiek atsūtīts patenta reģistrācijas numurs.

3. Sazināties ar jebkuru uzņēmumu pasaulē, lai nodibinātu kontaktu ar cilvēku, kurš uzņēmumā atbildīgs par jaunu produktu attīstību. Tas ir viņu darbs – meklēt jaunas idejas, produktus un uzņēmumus, kas varētu noderēt viņu pašu uzņēmējdarbībā.

Šo trīs vienkāršo un nepavisam ne dārgo soļu veikšana jau uzņēmējdarbības sākumā ļaus jums izskatīties un būt profesionālākiem. Līdz ar to būs vieglāk piekļūt papildu finansējumam, ražotājiem un klientiem. Nemaz nerunājot par to, ka aizsargājat kaut ko, kas patiešām pieder jums, un ļaujat plašākai pasaulei par to uzzināt, nebaidoties, ka ideja var tikt nozagta.Neko daudz nezinot par Latvijas patentu sistēmu, es Rīgā tikos ar Latvijas Patentu valdes direktoru, kā arī ar juristu, kurš specializējas intelektuālā īpašuma aizsardzībā, patentēšanā, preču zīmju reģistrēšanā un autortiesību jomā.

Gatis Meržvinskis dzīvo Rīgā un Latvijas Universitātē ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē. Viņš jau vairāk kā 19 gadus vada nu jau savu uzņēmumu, kas tika dibināts uzreiz pēc PSRS sabrukuma. Gatis ir jurists, profesionāls Latvijas un Eiropas Savienības patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu jomā, kā arī īpašnieks un izpilddirektors uzņēmumā Pētersona Patents (petpat.lv). Viņš specializējas intelektuālā īpašuma aizsardzībā (preču zīmju, patentu, dizainparaugu, domēnu, autortiesību nostiprināšanā, kā arī minēto objektu tiesvedībā u.c.).



Latvijā patenta reģistrēšanas oficiālās izmaksas ir 210 EUR (ASV tie ir 730$), savukārt par pieteikuma sagatavošanu, ar ko nodarbojas Pētersona Patents, maksa atšķiras atkarībā no tā, cik liels ir bijis ieguldījums. Tie varētu būt pat 2000 eiro. Lai reģistrētu preču zīmi, ir jāsamaksā 185 eiro oficiālā maksa (ASV – 275$), taču, ja vēlaties, lai uzņēmums to izdara jūsu vietā, tad būs jārēķinās ar 200 eiro lielām izmaksām. Latvijā nav tāda reģistra, kur varētu reģistrēt savas autortiesības, kas ir būtiska atšķirība no ASV, kur tas ir iespējams. Jāteic, ka vēl viena atšķirība ir, ka Latvijā un arī citur ES nav nekā līdzīga ASV USPTO Pagaidu patentiem.

*kļuvis pasaulslavens, pateicoties savam izgudrojumam - līmlapiņām Post-it





