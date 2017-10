Koka pulksteņi – izgudroti vēja pilsētā Liepājā

Man ārkārtīgi patīk apmeklēt konferences un citus pasākumus, kuros cilvēki kaislīgi dalās ar savām brīnišķīgajām idejām, kurām viņi no sirds tic. Pagājušajā gadā biju uzaicināts teikt runu un piedalīties žūrijā jauno uzņēmēju start-up pasākumā Liepājā. Tā kā pasākums norisinājās manā 68. dzimšanas dienā, tā noslēgumā visi dalībnieki piecēlās kājās un dziedāja tradicionālo latviešu dzimšanas dienas dziesmu par godu maniem svētkiem. Nesapratu ne vārda, bet šis brīdis bija ļoti sirsnīgs. Dziesmas beigās man uzdāvināja skaistu, unikālu un modernu koka pulksteni. Dāvanu pasniedza šī brīnišķīgā izgudrojuma radītājs un viens no start-up uzņēmuma līdzīpašniekiem. Žests bija ļoti patīkams, un man dāvana ļoti patika.

Nesen uz sarunu aicināju uzņēmuma Ovi Watch īpašniekus un koka pulksteņu izgudrotājus Ivo Asnu, kurš ir 22 gadus vecs pulksteņu dizaina veidotājs, kā arī Dāvi Paipu, kuram ir 26 gadi un kurš ir atbildīgs par uzņēmējdarbības virzību. Uzņēmums radīts 2016. gadā, taču dizains radās, kad Ivo Asns, Liepājas pilsētas un dabas iedvesmots, gatavoja savu diplomdarbu Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā.

«Gribēju radīt kaut ko jaunu, ko nekad nebiju redzējis. Tā kā man patīk strādāt ar koku un nēsāt pulksteņus, izlēmu radīt koka pulksteni,» tā Ivo Asns, kurš, sajūtot sevī izaicinājumu, neminstinājās to realizēt. Pēc dizaina radīšanas puišiem nācās sākt domāt, kā pulksteņus ražot un montēt, jo nevienam no viņiem nebija pieredzes ražošanas procesā. Turklāt ražošanas procesam jānodrošina tas, lai efektīvi varētu saražot daudz pulksteņu relatīvi īsā laika periodā. Jau atbilstoša Šveices mehānisma un citu detaļu atrašana paņēma daudz laika. Pirmā prototipa radīšana Ivo bija pamatīgs izaicinājums, jo tā radīšanai bija nepieciešamas vairāk prasmes un izdomas, nekā viņš bija mācījies skolā. Nācās daudz eksperimentēt un mācīties no jauna, arī šobrīd viņš joprojām savas prasmes pilnveido. Abi partneri sākotnēji nezināja, kā pulksteņus ražot tā, lai gūtu arī peļņu no to pārdošanas, bija vien skaidri zināms, ka tas prasīs laiku. Puiši jau gadu ražo un pārdod pulksteņus, joprojām ir jomas, kas ir jāuzlabo. Ivo un Dāvis zina, ka panākumu atslēga ir vienmēr censties rīt būt labākam par to, kāds esi šodien, un nekad nedomāt, ka zini visu.

Puiši pieteicās, lai iegūtu Eiropas preču zīmi, jo uzskatīja, ka iegūt patentu būtu pārāk sarežģīti nepietiekamo zināšanu dēļ. Viņi tic, ka viņu darbu atkārtot un nokopēt ar rokām darinātos pulksteņus ir ļoti grūti, jo ražošanas procesa apgūšana puišiem aizņēma ļoti daudz laika. No savas pieredzes varu teikt, ka jauniešiem noteikti būtu vērts aizsargāt savu ideju ar ASV pagaidu patentu, kas nebūt nav tik grūti un sarežģīti, kā vairumam šķiet. Par 130 ASV dolāriem to iespējams izdarīt internetā (http://ej.uz/pagaidu_patents), tādējādi aizsargājot visu, ko Ivo un Dāvis ir iemācījušies pēdējā gada laikā.

*kļuvis pasaulslavens, pateicoties savam izgudrojumam - līmlapiņām Post-it

Visu rakstu Koka pulksteņi – izgudroti vēja pilsētā Liepājā lasiet 3. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.



LASI ARĪ:



Latvijas uzņēmums demonstrē, kā top koka rokaspulkstenis

Amerikāņu džinsus izgudroja latvietis