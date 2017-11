Komentārs: Twitter plāno gūt iespaidīgu peļņu, tirgojot lietotāju datus

Banku speciālisti, kuri ikdienā sniedz klientiem aktīvu pārvaldīšanas un brokerpakalpojumus, vienmēr tur roku uz pulsa – seko līdzi notikumiem finanšu un vērtspapīru tirgos, analizē tirgus tendences un prognozē to turpmāko attīstību, lai nodrošinātu klientu investīciju portfeļu drošību un pastāvīgu ienesīgumu. Šajā procesā mēs nereti saskaramies ar faktiem un tendencēm, kas varētu būt interesanti ne tikai mūsu klientiem, bet arī plašākai auditorijai.

Sekojot līdzi un analizējot tirgu tendences, man vienmēr šķiet interesanti dažādus datus un faktus aplūkot plašāk, nekā tas būtu nepieciešams tiešo darba pienākumu veikšanai. Piemēram, sekojot līdzi uzņēmumu akciju cenu līkņu dinamikai, iespējams izdarīt secinājumus ne tikai par konkrēta uzņēmuma vērtības svārstībām atkarībā no tā peļņas vai citiem nozīmīgiem faktoriem, bet arī par sabiedrības noskaņojuma, dzīvesveida vai pat fundamentālu vērtību maiņu.

Tādējādi interesants šķiet sociālā tīkla Twitter Inc. paziņojums, ka, lai gan šā gada trešajā kvartālā šī uzņēmuma ieņēmumi pazeminājušies par 4% līdz 590 miljoniem ASV dolāru, ieņēmumi no reklāmas samazinājušies par 8% un operacionālie zaudējumi bijuši 17,5 miljoni eiro, šis uzņēmums nākamajā ceturksnī plāno strādāt ar iespaidīgu peļņu – no 220 līdz 240 miljoniem ASV dolāru.

Šim pozitīvajam izrāvienam ir vairāki iemesli. Twitter (330 miljonu lietotāju) pēdējo gadu laikā aktīvi cīnās ar Facebook Inc (2,072 miljardi lietotāju) un Snap Inc (255 miljoni lietotāju) par dažādu pasaules slavenību un citu sabiedrisku viedokļa līderu uzmanību.

Vismaz vienā no šīm cīņām Twitter ir uzvarējis – ASV prezidenta Donalda Trampa aktīvi izmantotais un nereti ažiotāžu sacēlušais konts ir tieši Twitter. Bet ne jau tas ir ļāvis šim sociālajam medijam cerēt uz pirmo mēnesi ar plusa zīmi visā tā pastāvēšanas laikā. Un ne arī tikai izmaksu samazināšana vai reklāmas ieņēmumi, kas arī ir bijuši Twitter vadības un visas komandas uzmanības centrā jau vairākus gadus.

Būtiskākais iemesls ir cits – Twitter ir paziņojis, ka tas ir uzsācis aktīvi pārdot šī sociālā medija lietotāju datus citiem uzņēmumiem, tādējādi samazinot atkarību no reklāmas ieņēmumiem un radot stabilu pamatu peļņai nākotnē.

Pēdējā laikā inovatīvākā pasaules sabiedrības daļa runā par bitkoiniem un «bitcoin mining», bet Twitter paziņojums liecina, ka arvien nozīmīgāks kļūst arī it kā sen pazīstamais «data mining», turklāt šis pasaules sociālo mediju gigants par to nekautrējas runāt publiski.

Mūsdienās digitālie masu mediji var gūt peļņu ne tikai no arvien interesantāka satura publicēšanas, lasītāju skaita palielināšanas ar žurnālistiski pētnieciskiem vai, tieši otrādi, dzelteni skandaloziem paziņojumiem.

Daudz augstāku un stabilāku peļņu mediji ar plašu lasītāju jeb lietotāju loku var gūt, pārdodot citiem uzņēmumiem datus, kas liecina par šo lietotāju interesēm, uzvedību, dzīvesveidu, potenciālajiem pirkšanas paradumiem un daudzām citām psihogrāfiskām iezīmēm. Jau izsenis zināms, ka informācija ir vislielākā bagātība, un Twitter paziņojums liecina, ka šis senais teiciens mūsdienās kļūst arvien aktuālāks.