Kādi īsti ir reformējamās nodokļu sistēmas metodoloģiskie pamati? Kurš ir veicis pētījumus, kas pamato sistēmā iekļaujamo nodokļu veidus un to likmes? Kas ir šīs nodokļu sistēmas izstrādātāji – politiķi, ierēdņi, kas neorientējas metodoloģiskajās nostādnēs vai pieaicinātie eksperti? Speciālistu viedoklis bija vienots – tādā steigā nav iespējams izstrādāt jaunu, progresīvu, stabilu un ilglaicīgu nodokļu sistēmu. Turklāt nepieaicinot nevienu ekspertu un neveicot padziļinātus pētījumus. Ikviens saprātīgs speciālists zina, ka šādam darbam ir vajadzīgi pāris gadi, nevis mēneši. Šajā jautājumā nedrīkst dominēt bezatbildīgs populisms un nākamo vēlēšanu tuvuma diktēta steiga. Tāpēc tika prognozēts, ka valdības iecere piedzīvos neveiksmi.

Taču tas, kas pagājušajā nedēļā notika Koalīcijas padomes sēdē sagrāva vispesimistiskākās prognozes. Pieņemtie lēmumi ir ekonomiskā stulbuma kalngals, kas draud Latvijas tautsaimniecības attīstību uz ilgu laiku atmest atpakaļ. Šī brīža koalīcijas padomes lēmuma vienīgais mērķis ir valsts budžeta «aizlāpīšana», ko nevar saukt par nodokļu politiku, kur nu vēl sistēmas reformēšanu.

Kamēr Latvijā nav izveidots tā saucamais dominējošais «iedzīvotāju vidusslānis», par iedzīvotāju progresīvā ienākumu nodokļa ieviešanu nevar būt pat runas. Kas ir noteicis to, ka progresivitātes nodoklis sākas no gada ienākumiem 55 000 eiro?! Lai aprēķinātu šo skaitli, ir jāveic pētījumi, kas objektīvi pamatotu šo ciparu. Turklāt sociālā nodokļa paaugstināšana par 1% punktu sadārdzinās arī darba spēka izmaksas un samazinās uzņēmēju konkurētspēju. Kur ir garantija, ka šis 1% turpmāk aizies valsts veselības aprūpei?! Nevajag aizmirst, ka arī ārvalstu investori rūpīgi seko visam, kas saistīts ar uzņēmējdarbības vides izmaiņām Latvijā. Nodokļu sistēmas objektivitāte, slogs un stabilitāte ir vieni no būtiskākajiem jautājumiem, kas viņus interesē.

Rodas jautājums – uz kurieni mūs ved koalīcijas politiķi, Ministru prezidents un finanšu ministre? Šķiet, ka mēs lidojam lidmašīnā, kuru vada amatieris, kuram nav ne jausmas, kurp mēs dodamies un kā tur nokļūt. Gribas teikt – attopieties, kamēr nav par vēlu, un sāciet darbu pie patiesi jaunas, objektīvas nodokļu sistēmas izveides, kas stimulētu un nodrošinātu Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Ja paši to nevarat, vērsieties pie ekspertiem un pētniekiem, kas noteikti jums palīdzēs. Savukārt uzņēmējus aicinu drosmīgi pastāvēt uz sākotnēji paustajām nostādnēm nodokļu sistēmas reformā. Ir jāpieliek punkts nejēdzībām nodokļu jautājumos.