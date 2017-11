Riga Fashion Week 2017 kā inovāciju etalons

Lai būtu soli priekšā pasaulei, jebkuru lietu izgudrotājiem un dizaineriem jābūt radošiem un inovatīviem. Lai spētu noturēt savu ietekmi, ikvienam jābūt inovatīvam un radošam. Jābūt progresīvi domājošam un galu galā - progresīvam savā rīcībā. Modes dizaineri noteikti ir vieni no viedākajiem un talantīgākajiem, kuriem ir skaidra vīzija par mūsdienu pasauli. Viņi spēj ne tikai izgudrot inovatīva izskata un stila drēbes, bet tās vienlaikus rada arī funkcionāli pareizas no dizaina, materiāla un krāsu aspektiem. Atšķirībā no produktu izgudrošanas citās jomās, modes pasaulē izgudrotāji jeb dizaineri ir pamanīti un kļūst par stilīguma, mūsdienīguma un funkcionalitātes paraugiem. Visbiežāk jauno izgudrojumu krāsa, materiāls un stils nav tas, kas nosaka jaunā produkta veiksmi vai neveiksmi, ieejot pasaules tirgū. Savukārt modes pasaulē krāsa, materiāls (audums) un stils (izskats), kopā savienojot, veido kombināciju, kas nosaka to, vai jaunais dizains atradīs vietu tirgū. Sava zīmola aizsargāšana (tāpat kā veiksmīgi izstrādāta dizaina aizsargāšana) ir ārkārtīgi būtiska. Preču zīmju reģistrēšana (un mazo burtiņu TM pievienošana pie sava zīmola nosaukuma), kā arī patenta reģistrēšana ir atslēga, kā aizsargāt sev piederošo izgudrojumu. Var droši teikt, ka neviens nevēlētos redzēt konkurentu nopelnām no paša radītajām veiksmīgajām biznesa idejām, kuras jums ļāvušas nopelnīt naudu un kuras ar jūsu pūlēm ir iepazīstinātas ar pasauli. Gribu atgādināt, ka preču zīmes un patenta reģistrēšana nav dārga un ir ļoti rekomendējama.

Pirmo reizi ar Elenu Strahovu, Riga Fashion Week organizatori, iepazinos pirms 12 gadiem Vašingtonā Latvijas dizaineru modes skatē. Latviešu modes dizainere tajā laikā rūpējās par Vairas Vīķes–Freibergas stilu. Elena vaicāja man, vai pēc modes skates dosimies atpakaļ uz Ņujorku. Mēs atbildējām apstiprinoši un aizvedām dāmas no Vašingtonas uz Ņujorku, kas ir piecu stundu brauciens. Šobrīd, 12 gadus vēlāk, es satiku Elenu viņas organizētajā Riga Fashion Week pasākumā Radisson Blu viesnīcā Elizabetes ielā un aicināju viņu uz nelielu sarunu. Kopš 2004. gada Elena Strahova organizē Rīgas vienīgo īpašo modes nedēļu un vienlaikus, sākot ar 1999. gadu, ir Baltijas Modes federācijas prezidente. Riga Fashion Week atbilst visiem starptautiskās modes industrijas standartiem un vienmēr tiek iekļauta Starptautiskajā modes nedēļu kalendārā. Pasākumu pamana arī pasaules nozīmīgākie modes žurnāli, piemēram, Vogue. Šī gada apmeklējums bija 15 reizes vērienīgāks nekā pasākuma Modes manifestācija apmeklējums. Ir vērts pieminēt arī to, ka šo gadu laikā Rīgas un Latvijas vārds mediju publikācijās Riga Fashion Week kontekstā visā pasaulē ir ticis pieminēts aptuveni 800 reizes.



Visu rakstu Riga Fashion Week 2017 kā inovāciju etalons lasiet 7. novembra laikrakstā Dienas Bizness.



*kļuvis pasaulslavens, pateicoties savam izgudrojumam - līmlapiņām Post-it

