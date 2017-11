Viedoklis: Taivānas pieredze e-biznesā – iespēja mums apvienot spēkus eksportā

Ātrums un tam pielāgoti risinājumi – šāds iespaids par Taivānu rodas, jau izkāpjot no lidmašīnas galvaspilsētas Taipejas lidostā un nonākot lielpilsētas satiksmes plūsmā. Apstākļi, kad ikdienu daudziem nosaka temps un laiks ir zelta vērtē, mudinājis šīs Āzijas valsts iedzīvotājus attīstīt dažādus e-biznesa modeļus, par kuru pielietojamību der padomāt arī Latvijā.

Uz Taivānas dinamisko attīstību un ekonomisko potenciālu skaidri norāda skaitļi - 23 miljoni iedzīvotāju un iekšzemes kopprodukts 523 miljardu ASV dolāru apmērā, kas Taivānu stabili ierindo starp tā dēvētajiem Āzijas tīģeriem. Taivānas interneta biznesu, kura specifiku man nupat bija iespēja iepazīt e-komercijas semināra ietvaros šajā valstī, vislabāk var raksturot skaitļi: interneta lietotāji - 17,6 miljoni, kopējā interneta tirgus vērtība - 34 miljardi ASV dolāru, 40% no interneta pirkumos veiktajiem darījumiem nāk no ārvalstīm. Taivānieši vecumā līdz 30 gadiem galvenokārt iepērkas internetā. 45% no patērētājiem izmanto tiešo pārdevēja platformu, bet 25% iepērkas ar Facebook starpniecību. Taivāna pēc ASV un Lielbritānijas ieņem trešo vietu pasaulē interneta biznesa izmantošanā un attīstībā.

Ātri un ērti

Ņemot vērā Taivānas atrašanās vietu, liela daļa interneta darījumu tur notiek ar tuvāko kaimiņvalsti Ķīnu. Taču, runājot par e-komerciju šajā Āzijas daļā, tā aptver tirdzniecības lauku, kurā ietilpst arī Dienvidkoreja, Japāna, Malaizija, Singapūra, Filipīnas un Taivāna. Interneta tirdzniecības biznesam Taivānā ir sava specifika, kura nosaka dažas priekšrocības. Piemēram, ja izvēlaties iegādāties preci internetā, atrodoties Taipejā, piegāde tiek garantēta sešu stundu laikā. Savukārt, ja esat, piemēram, Kaoshiung pilsētā Taivānas dienvidu daļā, tad preci garantēti saņemsiet 24 stundu laikā. Jāuzsver - šie termiņi ir spēkā ne vien «uz papīra», bet arī realitātē. Piegāžu ātrums izskaidrojams ar izcilo loģistikas sistēmu un augstu šajā biznesā iesaistīto darbinieku atbildīgumu. Taivānas loģistikas kompānijas ir lieliski piemērojušās interneta laikmetam un lielākie interneta veikali izmanto paši savu loģistikas bāzi.

Viena no Taivānai raksturīgajām iezīmēm e-komercijā ir patērētāju izvēle pirkumus piegādāt uz savai dzīvesvietai tuvāko veikaliņu. Tā tiek ietaupīts laiks un preces saņēmējam nav jāatrodas mājās tās piegādes brīdī. Turklāt saņemot internetā pasūtīto šādā veikaliņā, cilvēkiem ir iespēja pie reizes turpat iegādāties arī citas sev tobrīd nepieciešamās preces. Būtiski, ka par internetā iegādātajām lietām turpat var norēķināties skaidrā naudā. Taipejā ir 6000 tādu veikaliņu, bet visā Taivānā vairāk kā 15 000. Veikali strādā 24/7. Šādas prakses ieviešanu, kurā ieguvēji ir visi, vērts apsvērt arī Latvijā, sevišķi Rīgā, kur tas pavērtu jaunas biznesa iespējas nelielajiem veikaliņiem, kuru klienti lielākoties ir vietējie mikrorajonu iedzīvotāji.

Apejot lieko ķēdes posmu

Vēl viens vērā ņemams piemērs, kuru sniedz Taivānas pieredze, izmantojot e- komercijas iespējas, ir pārrobežu tirdzniecības ķēdes saīsināšana par labu patērētājam. Proti, tradicionālajā eksporta modelī konteiners tiek piepildīts ar viena veida preci, kas tiek nogādāta gala adresē un tālāk nonāk vairākos patērētāju veikalos vai biznesa centros. Turpretī jaunā e-veikalu būtība ir trešās personas (mazumtirgotāja) izslēgšana no darījumu ķēdes, kā rezultātā faktiski patērētāji paši nokomplektē konteineru ar visdažādākajām precēm. Tā tiek samazinātas izmaksas, kuras parasti rada nepieciešamība īrēt lielas telpas un neizpārdoto preču turpmāka realizācija. Arī ražotājs ir ieguvējs, jo tam vairs nav jārada preces neskaidram patērētāju lokam, bet konkrētam, zināmam pircējam. Šāds modelis - ražotājs-loģistikas kompānija-patērētājs - ir laba iespēja mazām valstīm eksporta veicināšanā, jo nelieliem uzņēmumiem tas sniedz papildu iespējas pārdot savu preci ārvalstu tirgos. Piemēram, Latvijas pārtikas ražotāji var aizpildīt vienu eksporta konteineru ar vairākām pārtikas precēm, kuras transportē, nodrošinot tām noteiktu temperatūras režīmu. Vēl viens risinājums būtu vairāku mazu mājražotāju preču nokomplektēšana vienā sūtījumā, protams, izmantojot vienu interneta platformu. Te saskatāmas jaunas iespējas Latvijai, kuras varētu raksturot moto ‘’Maziņš un lepns’’. Taivāna ir izcils piemērs šajā biznesa modelī, kā arī labs eksporta tirgus Latvijas ogām, sēnēm un medum, jo šie produkti tur ir ļoti pieprasīti un dārgi.

Izaicinājumi

Āzijas e-komercijas attīstība rada vairākus izaicinājumus likumu izstrādātājiem, jo nemitīgi ir jāpapildina vai jārada jauni regulējumi nodokļu politikā, e-maksājumu vidē, patērētāju tiesību aizsardzībā un komercapdrošināšanā. Piemēram Taipejā darbojas UBER platforma – faktiski taksometru kompānija, kurai nepieder neviens taksometrs. Arī darbinieku tiešā veidā UBER kompānijai nav. Uzņēmuma klupšanas akmens bija nodokļi un atbildība, līdz ar to daudzās valstīs UBER nav atļauts, bet 30 oktobrī UBER pēc otrā mēģinājuma aplikāciju palaida Taivānā, šoreiz ciešā sadarbībā ar vietējām taksometru kompānijām. Tas ļaus samazināt riskus- jo vadītājs ir sertificēts un tiks maksāti nodokļi.

E-komercijas mērķis ir maksājumu konsolidācija līdz vienkāršotai sistēmai – kā piemēram maksāju sistēma O,pay (radīta Taivānā). Faktiski ar šo aplikāciju patērētājam vajadzīgs tikai viedtālrunis, lai veikalā pie kases norēķinātos par jebkuru produktu, jo jūsu telefonā ievietotā aplikācija ļauj bezvadu režīmā atskaitīt naudu no konta par iegādāto preci. Telefonu noskenē tāpat kā produktu veikalā. Līdz ar to likumdevēja uzdevums ir nepalaist garām būtisku regulējumu, jo bizness attīstās ātri un ne vienmēr valstis ir gatavas biznesa modeļu pārmaiņām. Taivānas valdība, neraugoties uz ārkārtīgi straujo e-komercijas attīstību, veiksmīgi ar to tiek galā.

Ir vērts sadarboties

Kā zināms, Taivāna ir viena no straujāk augošajām ekonomikām Dienvidāzijā, kas nebūtu iespējams, bez ciešas sadarbības ar Ķīnu. Abām republikām ir daudz kopīga, ieskaitot ģimenes, tradīcijas, uzņēmumus un politisku saistību. Tomēr nevar noliegt izteikti demokrātiskās Taivānas centienus un paveikto Ķīnas attīstības veicināšanā. Viena valoda ir par pamatu zināšanu apmaiņai. Galvenais Ķīnas ieguvums ir biznesa vadības inovācijas. Neskaitāmi Taivānas uzņēmēji ir atvēruši modernus uzņēmumus Ķīnā un pilda flagmaņu lomu inovāciju attīstībai.

Taivāna ir kā Ķīnas mazais brālis, kurš liek gausākajam Āzijas milzim sevi nemitīgi dzīt uz priekšu, kas, manuprāt, veicinājis strauju abu valstu attīstību. Latvija savā ekonomiskajā politikā līdz šim lielākoties orientējusies uz Ķīnu, taču arī sadarbība ar Taivānu – vienu no Āzijas lielajiem ekonomikas tīģeriem, - ir lieliska iespēja attīstīt mūsu ekonomisko potenciālu, ieskaitot e-komercijas jomu.