Viedoklis: Vai Latvijā atdzimst ražošana?

Pēc jaunākā Citadele Index pētījuma datiem uzņēmēju noskaņojums jau otro ceturksni ir uzlabojies un kopumā liecina par nelielu uzņēmēju optimismu.

Uzņēmēju noskaņojuma indekss šī gada 2. ceturksnī ir 50,73 punkti – indeksa vērtība, kas lielāka par 50 punktiem, liecina par optimismu. Jaunākie Citadeles Index dati liecina, ka šajā ceturksnī īpaši uzplaukusi un optimistiska kļuvusi ražošanas nozare, tā īpaši izceļas starp citām līdzās esošajām nozarēm. Arīdzan ekonomiskie rādītāji norāda uz augšupeju šajā sektorā. Tik optimistisks noskaņojums ražotājiem nav bijis pēdējos trīs gadus. Latvijas rūpnieki šobrīd veiksmīgi izmanto labvēlīgo ekonomisko situāciju pasaulē, un šī gada pirmajos piecos mēnešos ražošana Latvijā augusi divreiz ātrāk nekā ekonomika kopumā. Tā ir ļoti laba ziņa, un, lai rūpniecība turpinātu tikpat sekmīgu attīstību, ir nepieciešamas papildu investīcijas, jo pēdējos gados to apjoms nav bijis pietiekams un uzņēmumiem brīvu jaudu šobrīd nav daudz. Arī Citadeles uzņēmumu kreditēšanas dati parāda, ka šogad visvairāk finansējuma izsniegts tādiem uzņēmējiem, kas pārstāv rūpniecības un pakalpojumu nozari. Lai sekmētu rūpniecības nozares attīstību, ir nepieciešamas papildu investīcijas. Arī pakalpojumu nozare krietni neatpaliek no rūpniecības nozares, tas skaidrojams gan ar iekšējā patēriņa kāpumu, gan eksportējošo pakalpojumu nozaru straujo attīstību pēdējos gados. Citadele kredītos uzņēmējiem šī gada pirmajā pusgadā ir piešķīrusi 91,3 milj. eiro, kas ir par 58% vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā. Skaita ziņā Citadele visvairāk kredītu piešķīrusi lauksaimniekiem, kam pagājušais un šis gads jaunu projektu uzsākšanai bijis ievērojami labāks. Lauksaimnieki projektu attīstībai aktīvi piesaistījuši Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu. Kopumā šī nozare ir spējusi kāpināt eksporta apjomus un liecina par ilgtermiņā stabilu nozari. Šobrīd lielus zaudējumus lauksaimniecības nozarei būs nodarījušas šī gada lietavas, bet lauksaimniecības nozares pārstāvji ir nozīmīgi partneri bankām, un tās ir gatavas sadarboties, kā arī atbalstīt. Vidējās aizdevuma summas attīstības projektiem ir atšķirīgas dažādu nozaru uzņēmējiem – lauksaimniekiem vidējā aizdevuma summa ir 50 000 eiro, toties rūpniecības un nekustamo īpašumu attīstības projektiem - vidēji pusmiljons. Runājot par pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, 23% Latvijas uzņēmēju uzskata, ka šīs jomas rādītāji ir uzlabojušies. Savukārt ceturtā daļa no aptaujātajiem uzskata, ka turpmāko sešu mēnešu laikā ekonomiskā aktivitāte valstī varētu vēl palielināties, turpretim mazliet mazāk nekā puse no respondentiem norāda, ka tā paliks nemainīga. Jāpiebilst, ka ne tik optimistiski ir uzņēmumi, kas neeksportē, kā arī mikrouzņēmumi, to indeksa vērtība nepārsniedz 50 punktu atzīmi.