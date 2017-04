Viedoklis: Eiropas alternatīvās kreditēšanas līdera tituls Latvijai ir realitāte

Austrumu faktora nozīme Latvijas P2P segmenta darbībā turpina pieaugt, un jau tuvākajā perspektīvā ļaus valstij ieņemt līdera pozīcijas Eiropas alternatīvās kreditēšanas tirgū.

Atšķirībā no vidēji statistiska austrumeiropieša, kurš domā par maksimāli izdevīgu savu līdzekļu investēšanu, potenciālais investors no Latvijas atrodas daudz izteiktākās krustcelēs. No vienas puses, pretēji daudzu augstu amatpersonu izteikumiem, iekšējais investīciju klimats tomēr izskatās tālu no labvēlīga. To apstiprina arī tiešo ārvalstu investīciju apjoms - ja 2011-2015.gadam tas veidoja aptuveni 3,7% no IKP, tad pagājušajā gadā tas bija tikai 0,6%.

Veidoties iekšējām investīcijām traucē arī sociālekonomiskie faktori, piemēram, iedzīvotāju aizplūde uz ES valstīm, zems vidējais atalgojuma apmērs (tajā skaitā arī minimālais), salīdzinot ar Eiropas standartiem, inflācija, sakarā ar nodokļu reformu prognozējamais papildus cenu pieaugums. Turklāt, pēc Ministru prezidenta Māra Kučinska vārdiem, Latvijai būs grūtāk aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienības pēc Brexit.

No otras puses, latvieši turpina pierādīt savas izcilās finanšu prasmes. Valstī strādājošo banku peļņa pagājušajā gadā ir pieaugusi vairāk nekā par 9%, turklāt, ienesīguma rādītāji pārsniedza Eiropas vidējos rādītājus. No baņķieriem neatpaliek arī privātie investori. Tieši vietējās P2P kreditēšanas interneta platformas pērn uzrādīja augstākos pieauguma tempus Eiropā. Pēc tādā veidā piesaistīto līdzekļu apjoma valsts jau tiek iekļauta kontinentālo līderu skaitā pēc Vācijas un Francijas. Turklāt izaugsme paredzama arī turpmāk, līdz ar to Latvijai neoficiālais, bet no tā ne mazāk vērtīgs, alternatīvās kreditēšanas līdera vārds ir reāls jau tuvākajā nākotnē.

Ātrā P2P attīstība ir pēdējo gadu tendence visā pasaulē. Tā pamata iemesls ir izdevīgākas procentu likmes, salīdzinot ar banku procentu likmēm: gan aizņēmējam, gan arī viņa kreditoram (investoram). Pat samērā pieticīgie Lielbritānijas vidējie 5% gadā izskatās daudz pievilcīgāk par 1-1,5% (vai pat mazāk), kas tiek saņemti, izvietojot līdzekļus banku depozītā. Attiecībā uz ieguldījumiem obligācijās aina ir analoģiska: gaidīt vairāk par 2,5% investors nevar. Protams, vērtspapīri, valūta un nākotnes kontrakti var nest salīdzinoši daudz augstāku peļņu. Tomēr ienesīguma apjoms šeit korelē ar augstāku ieguldījumu zaudēšanas risku. Un šajā faktorā slēpjas vēl viens nozīmīgs P2P popularitātes pieauguma iemesls. Vadošās platformas arvien biežāk dod investoriem viņu līdzekļu aizsardzības garantiju gadījumiem, ja aizņēmējs nespēj savas saistības atmaksāt, atpērkot tās no ieguldītājiem.

Rezultātā Latvijas P2P sektors spējis ne tikai veiksmīgi izmantot šīs tendences, bet arī uzņemties vadošo lomu. Tam ir daži iemesli. Pirmkārt, Mintos un Twino panākumi piesaista jaunos dalībniekus: Bulkestate, DoFinance, VIAINVEST u.c. Kopīgā pieredze dod sinerģētisko efektu visu struktūru fintech veiksmīgajai attīstībai. Investoram tāda daudzveidība nozīmē iespēju atrast maksimāli piemērotu variantu viņa vēlmēm investēt.

Ne mazāk svarīga ir Latvijas P2P sektora ierobežojumu neesamība. Neteikšu, ka esmu neregulētā tirgus atbalstītājs. Būdami Krievijas biznesa pārstāvji, mēs zinām, cik nopietns var būt gan likumpaklausīgo dalībnieku, gan pašu klientu zaudējums no visāda veida krāpniekiem. Tāpēc gan Krievijā, gan Latvijā mēs visādi atbalstām vēlmi spēlēt pēc noteikumiem – vai tā ir finanšu ombuda institūta nesenā ieviešana, vai P2P platformu darbību regulējošā likuma pieņemšana. Šajā tirgus evolūcijas posmā tas ir likumsakarīgi un ir nepieciešams. Bet tirgus izveidošanās posmā pārmērīgs spiediens uz to varētu apstādināt pieaugumu jau sākumā.

Uzskatu, ka savu lomu Latvijas popularitātes pieaugumā spēlē arī ģeogrāfiskais faktors. Tieši tas ļauj piedāvāt daudz izdevīgākus nosacījumus nekā Austrumeiropas konkurentiem. Vācu, franču un citas platformas parasti koncentrējas uz darbu ar savām nacionālajām kompānijām un privātajiem investoriem. Taču Latvijas P2P bizness sākotnēji ir izvēlējies citu ceļu. Un šis ceļš arvien pārliecinošāk ved uz Rietumeiropas grūti sasniedzamajiem Austrumiem.

Austrumeiropas un it īpaši pēcpadomju telpas kā veiksmīga kreditēšanas biznesa laukuma potenciāls kļūst arvien vairāk acīmredzams. P2P sektors aktīvi darbojas, piemēram, Gruzijā, Kazahstānā un citur. Atšķirībā no Eiropas Savienības šeit tiek novērots paaugstināts iedzīvotāju un kompāniju pieprasījums pēc aizdevumiem. Ņemot vērā augstākas banku likmes nekā Eiropas banku likmēm, par doto iespēju tie ir gatavi maksāt vairāk. No tā izriet arī piedāvājumi, kas pārsniedz 12% gadā, kas piesaista gan vācu, gan angļu, gan franču investorus tieši uz Latvijas platformām.