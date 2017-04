Viedoklis: Latvijas spēja paņemt savu ārvalstu investīciju pīrāga daļu

Globālās ekonomikas izaugsme pastiprinās, un tas ir pamats ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) plūsmu pieaugumam pasaulē. Tomēr gaisā joprojām virmojošā politisko procesu nenoteiktība neļauj strauji uzlaboties investoru noskaņojumam.

Neskatoties uz noturīgajām ĀTI ieplūdēm Latvijā pēckrīzes periodā, globālā integrācija investīciju jomā Latvijai vēl ir vāja.

Lai Latvija arī turpmāk spētu paņemt savu ĀTI daļu, konkurencē Centrālās un Austrumeiropas valstu (CAE) reģionā bez valsts izaugsmes potenciāla nozīmīgi ir arī strukturālie aspekti.

2016. gadā pasaulē pēc būtiska ĀTI pieauguma gadu iepriekš bija vērojams kritums, tomēr ieplūdes saglabājās nedaudz virs pēckrīzes perioda vidējām plūsmām. Protekcionisma pieauguma un vājas globālās tirdzniecības gaisotnē vēl jo svarīgāka kļūst klātbūtne vēlamo noieta tirgu tuvumā.

2016. gadā TOP3 ĀTI saņēmējvalstis pasaulē bija ASV, Lielbritānija un Ķīna. Turklāt ASV un Ķīna savas pozīcijas saglabā jau četrus gadus pēc kārtas. Nemainīgā investoru interese liecina par šo lielo ekonomiku pievilcību, neskatoties uz svārstībām globālajā ekonomikas un politiskajā vidē.

Savukārt Eiropas Savienības (ES) pievilcība investoru acīs salīdzinājumā ar citām mērķvalstīm pēdējā desmitgadē ir mazinājusies. Ja pirms krīzes ES saņēma gandrīz pusi no visām pasaules ĀTI, tad pēdējos gados tikai nedaudz virs 20%.

Līdztekus globālās ekonomikas aktivitātes kāpumam par ĀTI globālo plūsmu noturīgumu turpmāk liecina arī aptaujāto dažādu valstu lielu uzņēmumu augsta līmeņa pārstāvji [2]. No tiem ap 70% ir prognozējuši, ka ĀTI veiks nākamajos trīs gados.

Produktivitātes un ienākumu kāpināšanai svarīga ir integrācija globālajā ekonomikā. Pētījumi rāda, ka ĀTI veicina zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, paaugstinot produktivitāti, kā arī ļauj iekšzemes kompānijām piekļūt jauniem ārvalstu tirgiem.

Lai gan pēckrīzes periodā Latvijā salīdzinājumā ar citām reģiona valstīm novērotas vienas no lielākajām ĀTI ieplūdēm (2011.-2015. gadā vidēji 3.7% no IKP), globālās integrācijas rādītājs jeb uzkrātās ĀTI mums ir mazākas nekā virknei citu CAE reģiona valstu (1. attēls). Turklāt saskaņā ar IBM globālo plūsmu 2016. gada ziņojumu Igaunija un Lietuva apsteidz Latviju, piesaistot augstākas pievienotās vērtības investīciju projektus. Abas kaimiņvalstis ĀTI vērtības indeksā ir iekļautas to TOP10 valstu vidū, kurās ir radītas vērtīgākās darbavietas.

2016. gads Latvijā iezīmējies vājāks. Baltijas valstu starpā esam pa vidu starp Igauniju, kas saglabājusi nozīmīgas ĀTI ieplūdes, un Lietuvu, kur tās joprojām ir mazākas.

Lai arī Latvijā vājās ĀTI ieplūdes 0,5% no IKP ietekmēja vienas komercbankas grupas lēmums par kapitāla struktūras optimizāciju un tas maskē pārējo ĀTI aktivitāti, tomēr, arī izslēdzot ĀTI plūsmas finanšu sektorā, Baltijas valstu rangs nemainās. Igaunija, kas ir ar mums salīdzināma un konkurējoša valsts, turpina uzrādīt labākus rezultātus ĀTI piesaistes jomā

Latvijā ĀTI ir svarīgs investīciju avots, – tās nodrošina tuvu 15% no visām investīcijām. Tas ir vairāk nekā vidēji pasaulē un augstāk nekā vidēji ES. Ņemot vērā, ka ES struktūrfondu pieejamība nākamajā plānošanas periodā varētu mazināties, ĀTI piesaistes veicināšana kļūst vēl aktuālāka.

ĀTI plūsmas ietekmējošie globālie faktori – joprojām vāja izaugsme, augsta politiskā nenoteiktība, protekcionisma pieaugums – skar visas reģiona valstis. Ņemot vērā kopējās CAE valstu reģionā novērotās ĀTI ieplūdes, dažās valstīs – Latvijā, Ungārijā, Igaunijā, Bulgārijā, Čehijā – ir ieplūdušas nedaudz vairāk ĀTI nekā atbilstoši to ekonomiku lielumiem pienāktos. Latvija spējusi paņemt vairāk nekā savu daļu no ieplūdēm CAE reģionā. Taču, lai arī turpmāk noturētu un uzlabotu savas pozīcijas ĀTI piesaistē, svarīga ir uzņēmējiem pievilcīga vide.

Valstu izaugsmes potenciāls un citi ekonomiskie aspekti ir tikai viena ĀTI piesaistes monētas puse. Nozīmīgi ir arī strukturālie faktori, kas nosaka gan investīciju absorbcijas spēju, gan vides pievilcību, piemēram, institūciju darbība, nodokļu politika, infrastruktūras attīstība, cilvēkkapitāla potenciāls utt.

Lai gan Latvija no ieplūdēm reģionā ir spējusi paņemt vairāk nekā savu daļu, tomēr CAE reģiona valstu vidū Latvijas vides pievilcības indekss, kas vērtējams kā potenciāls turpmākai ĀTI piesaistei, ir viduvējs.

Vides pievilcības indeksa noteikšanā tā autori izmantojuši 18 rādītājus, kas sagrupēti 4 pīlāros: politiskā un likumdošanas vide; infrastruktūra un tirgus pieejamība; zināšanu un inovāciju kapacitāte; izmaksu konkurētspēja. Indekss liecina, ka Latvijas gadījumā strukturālo faktoru jomā vēl ir vieta uzlabojumiem.

To apliecina arī 2016. gada nogalē veiktā Baltijas uzņēmumu vadītāju aptauja, kurā uzņēmēji vērtēja biznesa vidi. Latvijas uzņēmēji bez ģeopolitiskās nenoteiktības izteica bažas arī par tādiem riskiem turpmākai izaugsmei kā nodokļu sloga palielināšana un pārmērīgs regulējums. Vienlaikus Latvijas uzņēmēji minēja, ka valsts galvenajai prioritātei jābūt starptautiski konkurētspējīgai un efektīvai nodokļu sistēmai.

Arī lielāko ārvalstu investoru aptauja Latvijā [9] rāda, ka no 32 aptaujātajiem tikai puse plāno turpināt veikt investīcijas Latvijā. Investorus visvairāk uztrauc neparedzamā nodokļu politika, kvalificēta darbaspēka un mērķtiecīgas valsts attīstības stratēģijas trūkums. Lai arī globālajā vidē ir augsta nenoteiktība, kas bremzē plūsmas, uzņēmēju un investoru bažas Latvijā lielākoties fokusējas uz iekšzemē kārtojamām lietām.

Tādējādi ir apsveicama politiskā griba, institūciju darbs un diskusijas ar sociālajiem partneriem Latvijā pievilcīgākas investīciju vides veidošanā.

Valdība plāno nākt klajā ar jaunu, vienkāršu un konkurētspējīgu nodokļu politikas stratēģiju. Īpaši nozīmīga ir plānotā darbaspēka nodokļu sloga mazināšana un nulles likmes ieviešana uzņēmuma ienākuma nodoklim par reinvestēto peļņu.

Uzņēmējiem un investoriem pievilcīgākas vides veidošana un tādējādi investīciju piesaiste ir pamats Latvijas tautsaimniecības stiprināšanai.