Apšaudē kantrimūzikas festivālā Lasvegasā vairāk nekā 50 nogalinātie, vismaz 100 ievainotie

Uzbrucējs atklājis uguni no automātiskā ieroča uz festivāla Route 91 Harvest apmeklētājiem no līdzās esošās viesnīcas Mandalay Bay Hotel and Casino. Brīdī, kad sākās apšaude, uzstājās dziedātājs Džeisons Aldīns.

Uz festivālu bija ieradušies apmēram 40 000 apmeklētāji, pūlī izcēlās panika un daudzi metās bēgt.

Policija paziņojusi, ka policisti uzbrucēju nošāvuši viesnīcas Mandalay Bay Hotel and Casino 32.stāvā. Policija uzsvēra, ka, pēc pašreizējās informācijas, šāvējs bijis viens, un nekas neliecina, ka uzbrucēji būtu bijuši vairāki.

Pēc policijas sniegtās informācijas, šāvējs bijis 64 gadus vecais vietējais iedzīvotājs Stīvens Padoks. Viņš bijis baltādainais. Nav ziņu, kādi bijuši uzbrucēja motīvi.

Uzbrukuma dēļ uz laiku tika pārtraukti reisi Lasvegasas lidostā, taču vēlāk lidojumi tika atsākti.