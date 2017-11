Lietuvā alkohola reklāma nebūs atļauta arī sociālajos tīklos

Lietuvas alkohola reklāmas aizliegums, kas stāsies spēkā no nākamā gada, attiecas arī uz sociālajiem tīkliem, norādījis Narkotiku, tabakas un alkohola kontroles departaments.

Kā teikts skaidrojumā, ko departaments atsūtījis ziņu portālam 15min.lt, sociālo tīklu lietotājiem ir iespēja dalīties ar uzņēmumu publiskoto informāciju par alkoholiskajiem dzērieniem un izplatīt to tālāk, tādējādi citi lietotāji šo informāciju varētu saņemt neatkarīgi no savas gribas.

«Departamenta vērtējumā tāda situācija neatbilstu likumdevēja mērķim - aizliegt alkohola reklāmu,» norādīts skaidrojumā.

Vienlaikus tajā uzsvērts, ka cilvēki «drīkst un drīkstēs dalīties savās personiskajās domās un pārsūtīt fotogrāfijas un citu informāciju par alkoholiskajiem dzērieniem vai brīvā laika pavadīšanu».

Ņemot vērā satraucošo statistiku par alkohola patēriņu un vairākus smagus alkohola reibumā izdarītus noziegumus, Seims jūnijā pieņēma Alkohola kontroles likumu, cita starpā nosakot, ka no nākamā gada Lietuvā būs aizliegta jebkāda alkohola reklāma, izņemot informatīvus ziņojumus, kas adresēti nozares speciālistiem, alkohola ražošanas uzņēmumu nosaukumus un zīmolus izkārtnēs pie to ēkām un uz transportlīdzekļiem.

Likums arī paredz, ka alkoholu Lietuvā varēs iegādāties un lietot tikai no 20 gadu vecuma, bet alkohola tirdzniecība būs atļauta darbdienās un sestdienās no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās no 10 līdz 15, izņemot sabiedriskās ēdināšanas vietas.