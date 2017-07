Premjeram padomus dos arī Sakret vadītājs Vanags

Ministru prezidenta Māra Kučinska birojā no pirmdienas, 24. aprīļa, darbu sāk ārštata padomnieks nozaru sadarbības jautājumos a/s Sakret Holding padomes priekšsēdētājs Andris Vanags, informē Valsts kancelejā.

A.Vanaga uzdevumos ietilps sadarbības veicināšana starp publisko sektoru un nozarēm privātajā sektorā, lai kopīgiem spēkiem mazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī, šobrīd īpaši akcentējot nepieciešamību paātrināt nepieciešamo normatīvo regulējumu izstrādāšanu un pieņemšanu būvniecības nozarē.

M. Kučinskis norāda, ka jau pagājušā gada maijā valdības un būvniecības nozares pārstāvji parakstīja memorandu par ēnu ekonomikas samazināšanu nozarē, un tagad ir pienācis laiks šo procesu intensificēt. «Būvniecības sektorā Latvijā strādā daudz uzņēmumu, kuri ir apvienojušies dažādās sabiedriskās organizācijās. Tāpat valsts līmenī ir dažādas iestādes, organizācijas, kas ir atbildīgas par būvniecības sektora sakārtošanu valstī, kā arī par nodokļu iekasēšanu. Ir nepieciešams panākt, lai visas šīs puses efektīvi sadarbotos savā starpā viena kopīga mērķa vārdā – ēnu ekonomikas samazināšana,» tā M. Kučinskis.

Uzņēmējs A. Vanags šim uzdevumam izvēlēts, ņemot vērā viņa lielo pieredzi gan uzņēmējdarbībā, gan arī nevalstiskajā sektorā. No 2003. gada A. Vanags vada būvmateriālu ražošanas kompāniju Sakret, bet no 2013. gada viņš ir a/s Sakret Holding padomes priekšsēdētājs. Viņa darba pienākumos ietilpst holdingā esošo uzņēmumu – SIA Sakret, OÜ Sakret, UAB Sakret LT, SIA Sakret Plus valdes darbības uzraudzīšana un stratēģisko lēmumu pieņemšana un apstiprināšana, kā arī citi pienākumi atbilstoši kompānijas statūtiem.

A.Vanags ir domnīcas Certus padomes priekšsēdētājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Padomnieku konventa loceklis.

Ministru prezidenta birojā līdz šim strādāja četri štata un divi ārštata padomnieki. Līdzšinējais Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas vecākais konsultants Artis Grinbergs ir premjera padomnieks ekonomikas jautājumos, bijusī Valsts kancelejas direktora vietniece Eva Upīte - padomniece juridiskajos jautājumos, savukārt Latvijas Republikas vēstniece Beļģijas Karalistē Lelde Līce-Līcīte - vēstniece padomniece Eiropas Savienības jautājumos. Darbu Māra Kučinska birojā turpina padomniece ārpolitikas jautājumos Dace Treija-Masī.

Ministru prezidenta ārštata padomnieks makroekonomikas jautājumos ir Jānis Salmiņš, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktora vietnieks, savukārt padomnieks sociāli politisko procesu jautājumos - sociologs Aigars Freimanis.