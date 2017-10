Sakret saņem balvu kā izglītībai draudzīgākais uzņēmums

Uzņēmums apbalvots Pieaugušo izglītības nedēļas ietvaros notikušajā ceremonijā Igaunijas Nacionālajā muzejā.

«Mēs saprotam, ka uzņēmums var attīstīties tikai kopā ar saviem darbiniekiem, tāpēc lielu uzsvaru liekam uz cilvēku apmācībām. Tas ir nepārtraukts process, lai uzlabotu un papildinātu jau esošās kompetences, kas nepieciešamas ražošanas, pārdošanas un citās Sakret darbības jomās,» saka AS Sakret Holdings Igaunijas rūpnīcas izpilddirektors Kaspars Pacēvičs.

Vienlaikus AS Sakret Holdings tika piešķirta balva kategorijā Mācībām draudzīgākā organizācija Jervas apriņķī.

Lielāko daļu uzņēmumā ražoto produktu Igaunijā tiek izmantoti uz vietas, tomēr 7% no kopējā daudzuma tiek eksportēti - galvenokārt uz Ziemeļvalstīm. Visi produkti atbilstoši normatīvo aktu prasībām sertificēti ar CE marķējumu. AS Sakret Holdings rūpnīca kaimiņvalstī atklāta 2007. gadā un pašreiz tajā strādā 30 cilvēki. Ražotnes izveidē ieguldītas lielākās tiešās investīcijas no Latvijas industrijas attīstībai Igaunijā. AS Sakret Holdings Igaunijas rūpnīca, svinot 10 gadu jubileju, spējusi iegūt vairāk nekā 30% tirgus un saglabāt stabilu izaugsmi, šā gada pirmajā pusgadā audzējot apgrozījumu par 11% pret iepriekšējā gada tādu pašu periodu.

AS Sakret Holdings ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums un tā sastāvā ietilpst sauso un lietošanai gatavo būvmaisījumu ražošanas uzņēmumi Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. AS Sakret Holdings sadarbojas ar vairākām augstskolām un mācību iestādēm Baltijas valstīs, realizējot gan pētniecību, gan attīstot dažādus kopprojektus.