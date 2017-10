Rītdien iznāk DB Miljonāru tops!

Šī ir jau divdesmit pirmā reize, kad tiek publicēts jauns Latvijas 100 bagātāko cilvēku saraksts. Taču vienlaikus šī ir pirmā reize, kad vienā izdevumā atrodami četri Latvijas privātajai uzņēmējdarbībai būtiski saraksti – reizē ar miljonāriem vēl arī lielāko pelnītāju, lielāko dividenžu saņēmēju un arī zaudējumus cietušo uzņēmēju simtnieki.

«Mēdz sacīt, ka zeme ir apaļa, ar to domājot, ka pēc zināma laika mēs atkal satiekam tos pašus cilvēkus un nodarbojamies ar tām pašām vai līdzīgām lietām. Dažs to sauc par karmu, dažs par likumsakarību, bet jebkurā gadījumā jau šķiroties ir vērts aizdomāties par to, lai satikšanās būtu uz patīkamas nots. Arī Dienas Biznesam Miljonāru tops ir tāda atkalredzēšanās, savulaik kopts un lolots un tagad pēc vairāku gadu pārtraukuma atgūts kā iztrūkstošais mozaīkas gabaliņš mūsu dažādo, ik gadus veidoto analītisko topu sarakstā. Mēs augstu novērtējam, ka Latvijas bagātāko cilvēku topu ekskluzīvi DB veido autori ar lielu pieredzi un gadu gaitā atstrādātu metodiku – Lato Lapsa un Kristīne Bormane sadarbībā ar Lursoft un korporatīvo finanšu ekspertiem Vadimu Jerošenko un Jāni Pinni. No DB perspektīvas mēs uz šajā žurnālā apkopotajiem faktiem raugāmies ne tikai kā uz iespēju salīdzināt konkrēto cilvēku un ģimeņu turīguma līmeni, bet arī kā uz plašu izzinošu materiālu par Latvijas biznesa vidi un tautsaimniecības attīstības dinamiku kopumā,» saka laikraksta Dienas Bizness galvenā redaktore Līva Melbārzde.

«Esam lepni, ka šogad tieši mūsu izdevniecībā iznāk gadskārtējais Latvijas miljonāru un lielāko pelnītāju tops. Pēdējā gada laikā esam papildinājuši mūsu izdevumu klāstu ar vairākiem žurnāliem, kurus gan varēja saņemt tikai laikraksta Dienas Bizness abonenti. Savukārt, Miljonāru tops būs pirmais izdevums, kuru mazumtirdzniecībā varēs iegādāties jebkurš interesents,» uzsver SIA Izdevniecība Dienas bizness valdes priekšsēdētājs Jānis Maršāns.

«Kopumā šie četri saraksti uzskatāmi rāda, kas ir tie nacionālā kapitāla pārstāvji un nozares, kas Latvijā spēj pelnīt un attīstīties, un kas ir tie, kas zaudē konkurences cīņā un noiet no skatuves, – jo gūtā peļņa un ciestie zaudējumi, protams, nepaliek tikai «uz papīra» gada pārskatos,» norāda žurnāla autori Lato Lapsa un Kristīne Bormane.

Šogad miljonāru simtniekā ir 41 jauns vārds un uzvārds, un šāds pats miljonāru skaits to ir pametis. Kopējie saraksta skaitļi rāda, ka Latvijas turīgākie cilvēki kļūst vēl turīgāki. Pirms diviem gadiem saraksta pirmā desmitnieka biznesa kopējā vērtība bija 1,41 miljards eiro, kas nozīmēja 40 miljonu eiro pieaugumu gada laikā, pērn pieaugums bija 30 miljonu eiro, bet nu pirmā desmitnieka kopējais turīgums novērtēts jau uz 1,421 miljardu eiro.

Turklāt atšķirībā no situācijas pirms gada tagad pieaugums ir arī pārējā saraksta daļā: tad kopējais TOP 100 vērtības apjoms bija 2,83 miljardi eiro, nu tas ir pieaudzis līdz 2,91 miljardam eiro.