FOTO: Atklāta 27. Rīgas modes nedēļa

Riga Fashion Week (RFW) laikā gaidāmas ne tikai Latvijas dizaineru modes skates, bet arī vairāki radoši un izglītojoši pasākumi, kas tiek organizēti, lai Rīgā svinētu modi un mākslu.

Šoruden RFW programma ietvers tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Anna Led, Atis Artemjevs, Dace Bahmann, Katya Katya, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Talented, KULT, AntiStar, Bulichev, QooQoo, Aristocrat Kids un Paade Mode, kā arī ārvalstu dizaineru skates: BIRYUKOV(Krievija), Lena Lumelsky(Beļģija), DiLiborio(Itālija) un Diana Arno(Igaunija).

27. Rīgas modes nedēļas ietvaros tiek plānoti vairāki radoši pasākumi, viens no tiem – ievērojamajam modes namam Christian Dior veltītas izstādes «Dior» atklāšana Modes muzejā, Grēcinieku ielā 24.

RFW atklāšanas pasākums tiek organizēts sadarbībā ar BOLD Concept Store Mākslas un tehnoloģiju kvartālā «Sporta 2». Pasākuma laikā savu pirmo kolekciju prezentēja arī zīmols KULT, kas radies veikala BOLD Concept Store paspārnē. Tāpat atklāšanas pasākumā savu jauno kolekciju parādīja Atis Artemjevs.

Jau trešo gadu pēc kārtas, 25. - 26. oktobrī, Latvijā pulcēsies apakšveļas nozares profesionāļi – ražotāji, iepircēji un mediju pārstāvji – no Eiropas un Krievijas, lai piedalītos 3. starptautiskajā apakšveļas nozares forumā Lingerie Industry Forum in Latvia, uzzinātu nozares aktualitātes un jaunākās tendences, dibinātu kontaktus ar Latvijas ražotājiem kontaktbiržā un iepazītos ar Latvijas apakšveļas zīmolu jaunākajām kolekcijām modes skatē. Foruma galvenais organizators ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Šajā sezonā jaunā modes māksliniece Evija Šaitere ir sarūpējusi īpašu jaunajai kolekcijai veltītu izstādi-instalāciju «404», kura tiks atklāta RFW ietvaros un norisināsies VEF Kvartāla kultūras un mākslas telpā «Vasarnīcā».

2018. gada pavasara-vasaras sezonai veltītās Rīgas modes nedēļas ietvaros tiek plānoti arī vairāki mediju un iepircēju pasākumi – veikalā Paviljons notiks mediju pusdienas, kurās veikala dibinātāji pastāstīs par jauno projektu JAUNS, kurš veikala telpās apvieno zīmolus One Wolf, Talentedun Paviljons Studio, kā arī gaidāma Le Chevalier Boutiqueprezentācija medijiem Kaļķu ielā 20.

Baltijas modes federācija, RIGAFASHIONWEEK organizators, sadarbībā ar Itālijas vēstniecību Latvijā un Latvijas Mākslas akadēmiju 26. oktobrī plkst. 16.00-17.30 Latvijas Mākslas akadēmijā organizē pasaulslavenās Itālijas modes augstskolas Istituto Marangoni profesora Davide Petraroli atvērto lekciju par tēmu «Pro-aktīvie zīmoli: izšķiroša pieeja». Uz atvērto lekciju Rīgā tiek aicināti visu augstskolu modes nodaļu studenti un citi interesenti, dalība ir bezmaksas.

Īpašu ballīti šīs Rīgas modes nedēļas ietvaros ir sagatavojusi Dace Bahmann, par ballītes norises vietu izvēloties Mākslas galeriju-bāru Apartment 22 (Ģertrūdes iela22). Projekts A22 ir unikāla platforma mākslas sabiedrības pārstāvjiem un interesentiem, kas nodrošina informatīvas lekcijas, mācību seminārus, lai veidotu daudzveidīgu un krāsainu Rīgas radošās dzīves paleti un piepildītu to ar svaigām idejām. Laikmetīgās mākslas galerija A22 piedāvā iepazīties ar Latvijas un ārvalstu mākslinieku darbiem, kā arī nobaudīt īpašus kokteiļus, kas ir organisks mākslas darbu papildinājums.

27. oktobrī BOLD Concept Store organizē RFW dizaineru Showroom, savās telpās, Baznīcas ielā 18A. Šajā Showroomtiks pārstāvēti tādi Latvijas modes zīmoli kā Atis Artemjevs, Aristocrat Kids, Cinnamon Concept, Dace Bahmann, Deeply Personal, KULT, One Wolf, QooQooun Talented. Showroom ir paredzēts iepircējiem no Latvijas un ārvalstīm, galvenokārt no Krievijas.

Rīgas modes nedēļas noslēgumā tiek rīkoti divi saviesīgi pasākumi. Pirmajā ar avangardu modes skati Skylinebārā uzstāsies jauna un talantīga dizainere Angelīna Antonova no Sanktpēterburgas ar savu modes zīmolu Angel A, savukārt otrajā – RFW ofciālajā klubā Coyote Lounge Club,viesiem būs iespēja vērot zīmola Reserved kolekcijas «RESERVED X KATE MOSS», kas tapusi sadarbībā ar pasaulē slaveno supermodeli Keitu Mosu, modes skati.

Jau otro sezonu dizaineri, kas piedalās RIGAFASHIONWEEK, sekojot pasaules tendencei «see now, buy now», 30. un 31. oktobrī nodrošinās iespēju iegādāties tērpus no tikko uz Modes nedēļas skatuves redzētajām kolekcijām savos veikalos vai studijās.