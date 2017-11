FOTO: Izstādes Baltic Beauty norise

Ķīpsalas izstāžu zālē no 3. līdz 5. novembrim notiek izstāde Baltic Beauty 2017, informē BT1.

Šogad izstādes hallēs – «Matu skaistuma pasaule» un «Sejas un ķermeņa skaistuma pasaule» – dažādus plaša patēriņa un profesionālos skaistumkopšanas produktus un pakalpojumus prezentē vairāk nekā 336 dalībnieki no 14 valstīm. Gan uzņēmumu ekspozīcijās, gan konkursu un meistarklašu laukumos varēs ne vien vērot meistaru paraugdemonstrējumus, bet arī konsultēties un smelties zināšanas.

Trešajā izstādes dienā, 5. novembrī, no plkst. 11.00 līdz 19.00 «Baltic Beauty 2017» hallē «Matu skaistuma pasaule» darbosies Baltijā lielākā pop-up frizētava.Šogad izstādē notiks piecas konferences ar starptautisku ekspertu dalību. Ne mazāk svarīga loma šajā ceļā ir meistarībai – to savukārt varēs vērot dažādos skaistumkopšanas konkursos.

Izstādē pirmo reizi notiks «Baltic Beauty Skropstu un uzacu konference». 4. novembrī konferenču zālē Nr. 1 savu debiju piedzīvos arī 1. Baltijas meikapa konference «No klasikas līdz mākslai», uz kuru būs ieradušies starptautiska mēroga meistari – vizāžisti no Ukrainas un Krievijas.

Par to, kā uzturēt sevi labā formā, spriedīs arī ikgadējā Baltijas Spa konferencē 5. novembrī.

To, kuri pārtikas produkti uzlabo ādas veselību, kā glutēna nepanesība ietekmē ādas veselību un kā ar to cīnīties, kādi ir jaunumi aknes ārstēšanā – par to tiks runāts konferencē «Vides un uztura ietekme uz veselību un ādas stāvokli», kas norisināsies 4. novembrī.4. novembrī jau otro reizi notiks skropstu un uzacu daiļuma čempionāts «Baltic Beauty Cup 2017», kurā meistari par uzvaru cīnīsies skropstu laminēšanas, 2D un 5D apjoma pieaudzēšanas, klasiskās skropstu pieaudzēšanas un klasisko uzacu veidošanas kategorijā.

Galerijā augstāk iespējams ielūkoties izstādes norises pirmajā dienā!