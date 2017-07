Igaunija ar e-rezidenta statusu cer piesaistīt akadēmisko un uzņēmējdarbības aprindu pārstāvjus no Lielbritānijas

Igaunija vēlas piesaistīt Lielbritānijā bāzētus akadēmisko un uzņēmējdarbības aprindu pārstāvjus kļūt par Igaunijas elektroniskā rezidenta statusa saņēmējiem, tādējādi iegūstot cerības arī pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) turpināt saņemt piekļuvi ES finansējumam un tirgiem, otrdien vēsta laikraksts Financial Times (FT).

Esam dzirdējuši no akadēmisko aprindu pārstāvjiem Lielbritānijā, kas bažījas par potenciālo Breksita ietekmi, bet kā risinājumu saskata elektroniskā rezidenta statusa saņemšanu, sacījis Igaunijas elektronisko rezidentu programmas vadītājs Kaspars Korjuss.

Izmantojot elektroniskā rezidenta statusu, Igaunijā reģistrēts "virtuālais institūts" ļautu viņiem turpināt strādāt Lielbritānijā, bet arī saglabāt klātbūtni darbā ES akadēmiskajā vidē," viņš klāstīja un piebilda, ka šādā situācijā būtu iespējams arī pieteikties ES finansējumam.

Lielbritānijas finanšu tehnoloģiju kompānijas varētu būt īpaši ieinteresētas noskaidrot Igaunijas elektroniskā rezidenta statusa sniegtās iespējas, norādīja Korjuss.

FT vēstīja, ka Lielbritānija saņem neproporcionālu ES izpētes finansējuma daļu, bet pieaug bažas, ka pētnieki citās valstīs varētu atteikties no sadarbības ar Lielbritānijā bāzētiem akadēmisko aprindu pārstāvjiem laikā, kad ir sākts valsts izstāšanās no ES process.

Lielbritānijas-Igaunijas Tirdzniecības palātas vadītājs Džeimss Oatess stāstīja, ka "Breksits" varētu sniegt meklēto stimulu Igaunijas elektroniskā rezidenta statusa programmai. Viņš atzina, ka iespējas tikt izslēgtiem no ES institūcijām biedē Lielbritānijā strādājošos uzņēmējus un akadēmiskās vides pārstāvjus.

Igaunija ir plaši pārstāvēta augošajā finanšu tehnoloģiju sektorā ar tādiem jaunuzņēmumiem kā "Transferwise" un "Monese", kurus abus dibinājuši Igaunijas iedzīvotāji, bet bāzēti tie ir Londonā. Korjuss sacīja, ka Lielbritānijas uzņēmumiem pēc "Breksita" "vajadzēs aktīvus ES", lai atbilstu ES regulējumam.

Oatess, kurā arī vada investīciju kompāniju "Cicero Capital", kura koncentrējas uz Viduseiropu un Austrumeiropu, teica, ka tas, ka Lielbritānija marta beigās oficiāli sāka sarunas par izstāšanos no ES, ir izraisījis jaunu intereses vilni par Igaunijas piedāvātajām iespējām.

FT rakstā minēts, ka Igaunija izjutusi intereses pieaugumu no Lielbritānijas jau pēc pērn jūnijā notikušā referenduma un ap 1000 Lielbritānijas pilsoņu jau ir pieteikušies Igaunijas elektroniskā rezidenta statusam - tas ir divreiz vairāk nekā pirms referenduma.

Vienlaikus Korjuss uzsvēra, ka Igaunija necenšas pievilināt cilvēkus no Lielbritānijas, kā to dara, piemēram, Parīze un Frankfurte, jo elektroniskā rezidenta statuss dod iespēju turpināt strādāt no pašreizējās bāzes vietas. "Mēs uzskatām, ka no šīs situācijas iegūst gan Igaunija, gan Lielbritānija," viņš teica.

Elektroniskā rezidenta statuss Igaunijā pieejams kopš 2014.gada beigām. Tas piedāvā cilvēkiem, kurus ar Igauniju saista uzņēmējdarbība, darbs, mācības vai izcelsme, saņemt digitālo identitāti, kas nodrošinās viņiem piekļuvi Igaunijas sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem.