Par jauno Latvijas basketbola izlases galveno treneri kļuvis Vecvagars

43 gadus vecais Vecvagars bija viens no Latvijas izlases galvenā trenera Ainara Bagatska palīgiem šī gada Eiropas čempionātā, kur komanda izcīnīja augsto piekto vietu.

Kopš 2014.gada Vecvagars bijis Latvijas jauniešu izlašu galvenais treneris. Šogad šī speciālista vadībā U-20 valstsvienība, kas gan bija krietni novājinātā sastāvā, Eiropas čempionātā zaudēja visās septiņās spēlēs un palika pēdējā 16 komandu konkurencē. Līdz ar to nākamajā vasarā pirmoreiz vēsturē šī vecuma Latvijas komandai būs jāsacenšas B divīzijā.

Iepriekšējās pāris sezonas Vecvagars vadīja OlyBet Latvijas Basketbola līgas (LBL) komandu Jūrmala/Fēnikss.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pagājušajā nedēļā par atkāpšanos no Latvijas izlases galvenā trenera amata paziņoja Bagatskis, kurš pēc tam arī norādīja, ka ar valstsvienību vajadzētu turpināt strādāt kādam no viņa palīgiem - Vecvagaram vai Artūram Visockim-Rubenim.Latvijas valstsvienību Bagatskis vadīja no 2010.gada, bet šogad viņa vadībā komanda sasniedza augstāko rezultātu, izcīnot piekto vietu Eiropas čempionātā.