AS Baltic RE Group veikusi izmaiņas grupas struktūrā

Lai panāktu operatīvās efektivitātes uzlabošanu un ar to saistīto izmaksu samazinājumu, AS Baltic RE Group ir pabeidzis 2016. gadā uzsākto procesu, lai racionalizētu grupas struktūru, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Pēc daļu iegādes (67% no SIA Key 15 daļām par EUR 8 505 000, 100% no Key 2 SIA daļām par EUR 6 518 000, 48.34155% no Key 6 daļām par EUR 1 310 000 un 75% no Key 1 SIA daļām par EUR 1 361 964), izmantojot līgumus starp grupu uzņēmumiem, AS Baltic RE Group tieši piederēs visas daļas tās meitas Sabiedrībās. Pirkuma cenas norēķins tiek veikts, atlīdzinot meitas uzņēmumiem maksājamo summu mātes uzņēmumam.

Jaunā AS Baltic RE Group koncerna struktūra ir atrodama mūsu mājas lapā.

AS Baltic RE Group pamatdarbības virzieni ir nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana, to iznomāšana un apsaimniekošana. Koncerns ir lielākais universālu kvalitatīvu un moderni aprīkotu komercplatību iznomātājs Vecrīgā. AS Baltic RE Group investē Baltijas valstīs, pamatojoties uz ilgtermiņa redzējumu un ar nespekulatīvu pieeju, veidojot noturīgu īpašumu vērtību.