FOTO: Desmit jaunie projekti saņem balvu Baltic Prix d’Excellence 2017

FIABCI izcilības balvas pasniedza 25. septembrī Mazajā Ģildē notikušā otrā Baltijas nekustamo īpašumu (NĪ) attīstītāju foruma ietvaros. FIABCI Baltijas nodaļa šo konkursu Baltijas reģionā organizēja jau piekto reizi, un visvairāk jauno projektu balvas nominācijai tika izvirzīti no Latvijas.

Svinīgā apbalvošanas ceremonijā piedalījās: FIABCI Pasaules prezidents Faruks Mahmuds no Indijas, bijušais FIABCI Pasaules prezidents Kirkors Adžerhaņans no Francijas, nākotnes FIABCI Pasaules prezidents Assens Makedonovs no Bulgārijas, FIABCI Eiropas reģiona prezidents Ramons Riera Torroba no Spānijas, kā arī FIABCI Latvija prezidente Jeļena Rudzīte un bijušais FIABCI Baltija prezidents Ardijs Roosimaa no Igaunijas.



Izcilo jauno projektu balvu Prix d’Excellence pirms vairāk nekā 20 gadiem iedibināja starptautiskā nekustamo īpašumu federācija (FIABCI) sadarbībā ar prestižo izdevumu Wall Street Journal. Tā ir viena no ietekmīgākajām balvām un nosaka standartus visas pasaules nekustamo īpašumu sabiedrībā. Starptautiskā līmenī šo balvu par izciliem globālā mēroga nekustamo īpašumu projektiem FIABCI pasniedz savā ikgadējā kongresa laikā, kad katras valsts projektu attīstītāji savus nominētos projektus ir izvirzījuši apbalvošanai starptautiskā līmenī.

Līdz šim balvu starptautiskā konkursa apbalvošanas ceremonijā saņēmuši divi Latvijai nozīmīgi projekti - Latvijas Nacionālajā bibliotēka 2014. gadā kā labākais sabiedriskais projekts Baltijas valstīs, bet Swedbank biroja ēka ir ieguvusi balvu gan kā labākais jaunais projekts Baltijas valstīs, gan arī prestižo starptautisko balvu - Prix d’Excellence.

Starptautiskā nekustamo īpašumu federācija (FIABCI) ir globāla organizācija, kura dibināta 1948. gadā un apvieno visu kontinentu nekustamā īpašuma jomas profesionāļus (ekonomistus, analītiķus, NĪ speciālistus u.c.) no 65 valstīm, un kuras dalībnieku skaits sasniedz vairāk nekā miljonu dalībnieku.

