Mūkusalas Māja pamatkapitālu plāno samazināt par 1,4 miljoniem eiro

Holdingkompānija AS Žurnāli un Diena plāno samazināt sava meitas uzņēmuma, nekustamā īpašuma apsaimniekotāja SIA Mūkusalas Māja pamatkapitālu par 1,4 miljoniem eiro, ziņo Lursoft Klientu Portfelis . AS Žurnāli un Diena vēlas samazināt SIA Mūkusalas Māja pamatkapitālu, lai uzlabotu uzņēmuma pašu kapitāla atdeves (ROE) rādītāju.

Šobrīd SIA Mūkusalas Māja pamatkapitāls ir 1 420 000 eiro, bet pēc samazināšanas tas būs 20 000 eiro. Pamatkapitālu plānots samazināt, dzēšot daļas. Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu pievienots SIA Mūkusalas Māja reģistrācijas lietai 3.novembrī.

SIA Mūkusalas Māja dibināta 2006.gadā, un tās pamatdarbības veids ir uzņēmumam piederošā nekustamā īpašuma iznomāšana, apsaimniekošana un attīstīšana.

2016.gadā SIA Mūkusalas Māja apgrozījums bija 1,774 miljoni eiro un tās peļņa pēc nodokļiem bija 172 tūkstoši eiro. Uzņēmums nodarbināja divus darbiniekus un nodokļos Latvijas valsts budžetā samaksāja 290 tūkstošus eiro.

AS Žurnāli un Diena apvieno vairākus uzņēmumus, kuri iepriekš ietilpa laikraksta Diena koncernā. AS Žurnāli un Diena pilnībā pieder uzņēmumi SIA Mūkusalas Māja, tipogrāfijas pakalpojumu sniedzējs SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala, grāmatu izdevējs SIA Dienas Grāmata, kā arī 98,87% akciju IT pakalpojumu sniedzējā AS IT un grāmatvedības serviss, kas iepriekš bija pazīstams kā AS Diena.