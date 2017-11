Cēsu biznesa forumā meklē veidus, kā uzrunāt aizbraucējus

LTRK padomes locekle un nodokļu eksperte Elīna Rītiņa pauda, ka daudz kļūdas tika pieļautas veidojot jauno nodokļu politiku, tostarp nemotivējot pašvaldības piesaistīt uzņēmējdarbību un no tā gūstot labumu, kā arī ieviešot progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli. «No vienas puses mēs gribam, lai cilvēki brauc atpakaļ, bet no otras piedāvājam viņam nekonkurētspējīgu darbaspēka nodokļu regulējumu, kur patiesībā labu algu saņēmēji tiek sodīti, uzliekot milzīgu IIN,» sacīja E.Rītiņa.

To apstiprināja arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, piebilstot, ka nodokļu reformu ieteicams veikt kopā ar novadu reformu, jo, izveidojot sistēmu, kur arī pašvaldības gūtu papildu labumu no biznesa, daļa no vietvarām nespētu izdzīvot, tāpēc būtiski stiprināt novadus tos apvienojot. Viņš arī norādīja, ka uzņēmējdarbība ir iespējama tikai tajā vietā, kur ir cilvēki, tāpēc Cēsis dara visu, lai attīstītu skolas un īpaši profesionālo vidusskolu, lai biznesam varētu nodrošināt profesionāļus. Tāpat arī daudz tiek strādāts pie tā, lai attīstītu infrastruktūru un satiksmes iespējas, piemēram, meklējot veidus, kā sasniegt Rīgu stundas laikā, braucot ar vilcienu, un meklējot citus risinājumus. Tas ir būtiski nākotnei, jo domnīcas «Certus» pētījums pierāda, ka tās pilsētas, kas atrodas tuvāk galvaspilsētai, nākotnē var cerēt uz iedzīvotāju skaita pieaugumu, kas nozīmē, ka attālākām vietām jādara viss, lai cilvēkiem nodrošinātu ērtu nokļūšanu no vienas vietas uz otru.

Cēsu uzņēmēju kluba pārstāve Tatjana Bernharde pauda, ka uzņēmējdarbību iespējams attīstīt arī tad, ja pašvaldība realizētu nevis pati dažādus projektus, bet gan domātu vairāk par publiskās privātās partnerības iespējām, ļaujot biznesam palīdzēt saimniekošanā.

Paneļdiskusijā eksperti vienojās, ka Latvijas ekonomikai jāaug vismaz par 5% gadā, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu Eiropas Savienības vidējo algu līmeni un audzētu labklājību.

Forumā ar prezentācijām uzstājās divi eksperti - bankas «Citadele» ekonomists Mārtiņš Āboliņš, kur iepazīstināja ar Latvijas ekonomikas aktualitātēm un prognozēm, tostarp arī «Citadele Index» pētījumu, kā arī domnīcas «Certus» vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis, stāstot un rādot, kā demogrāfija ietekmē biznesu un iedzīvotājus, domājot par dažādiem attīstības scenārijiem.

Biznesa foruma «Cilvēks. Ideja. Inovācija.» otrajā daļā tika runāts par eksportu. Kā pirmais uzstājās attīstības finanšu institūcijas «Altum» pārstāvis Artūrs Karlsons, bet par Centrālāzijas tirgu stāstīja SIA «Sonora» līdzīpašnieks Andris Kulbergs. Pēc tam panaļdiskusijā par iespējām un izaicinājumiem eksportā runāja AS «Madara Cosmetics», SIA «BalticFloc», SIA «Ewart Woods» un SIA «Inerce» pārstāvji.

Savukārt trešā daļa bija veltīta pieredzes stāstiem jeb «No idejas uz inovāciju», kur piedalījās AS «Virši-A» biznesa attīstības vadītājs Lauris Kalve, «Lattelecom» korporatīvās attīstības direktors Krists Avots, SIA «Overly» īpašnieks Ainārs Kļaviņš, SIA «ĒD» kafejnīcas «Jāņoga» līdzīpašnieks Jānis Sproģis, kā arī SIA «Draugiem Group» pārstāvis Dāvis Siksnājs.

Cēsu uzņēmēju forumu rīkoja LTKR un Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar banku «Citadele» un finanšu institūcija «Altum».