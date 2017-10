Enerģijas publiskais tirgotājs: Sagaidāma OIK samazināšanās

Apkopojot datus par 2017. gada 9 mēnešiem un 3 mēnešu prognozētajām elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas maksājumu izmaksām, AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» ir aprēķinājusi un šodien, 20.oktobrī, iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK), kas apstiprināšanas gadījumā stāsies spēkā no nākamā gad, informē AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» valdes priekšsēdētājs Andris Cakuls.

Plānots, ka no 2018. gada 1. janvāra OIK dalīs fiksētajā un mainīgajā maksājumā, proti, OIK lielums būs diferencēts pēc pieslēguma jaudas, vienlaicīgi nedaudz mazinoties vidējai OIK vērtībai līdz 2,579 EUR centiem/ kWh. A. Cakuls norāda, ka jauno samazināto OIK aprēķinu sekmējis 22. septembrī Ministru kabinetā pieņemtais rīkojums «Par konceptuālo ziņojumu Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai», kas paredz efektīvu un ilgtspējīgu OIK izmaksu samazināšanu elektroenerģijas lietotājiem. Tā ietvaros lielajām koģenerācijas stacijām, tas ir, Rīgas termoelektrostacijām (TEC), tiek piedāvāts pieteikties uz brīvprātīga atbalsta samazināšanu, pretī saņemot vienreizēju kompensāciju, kas atbilstu nākotnē nesaņemto atbalsta maksājumu diskontētai vērtībai, tādējādi valsts līdz 2028. gadam ietaupa nākotnes izmaksas 262 miljonu eiro apmērā. AS «Latvenergo» jau ir pieteikusies vienreizējas kompensācijas saņemšanai no valsts, vienlaicīgi atsakoties turpmāk saņemt 75 procentus no ikgadējiem Rīgas TEC-1 un TEC-2 elektriskās jaudas maksājumiem, un šīs prognozes jau ir ietvertas OIK aprēķinā.

Viņš skaidro, ka jaunais OIK paredz samazināt piemērojamo OIK maksu par patērētajām kilovatstundām (no esošajiem 2,679 uz 1,460 eiro centiem par kWh), bet ieviest fiksētu ikmēneša maksu par pieslēgumā uzstādītajām jaudām. Līdz ar to OIK diferencēšanas vislielākie ieguvēji būs lielie ražojošie un citi uzņēmumi, kas intensīvi patērē elektroenerģiju, jo relatīvais OIK samazinājums tiem sniegs ievērojamu ietaupījumu. Tāpat arī lielākajai daļai no mājsaimniecībām elektrības rēķini kļūs mazāki (piemēra, mājsaimniecībai ar 1 fāzes pieslēgumu un vidējo elektroenerģijas patēriņu 100 kWh mēnesī ik mēneša rēķini samazināsies par 20 centiem). Pieslēgumiem ar efektīvi izmantotu slodzi OIK samazinājums būs straujāks.

Līdz ar šāda risinājuma ieviešanu tiek panākts OIK sistemātisks samazinājums turpmākajā periodā. Summāri OIK mazinās uz 2,579 EUR centiem/ kWh 2018.– 2019.gadā un uz 2,492 EUR centiem/ kWh – 2020.gadā, kā arī ļaus samazināt valsts mērķdotācijas OIK no aptuveni 89 milj. EUR 2018.gadā, līdz ap 18 milj. EUR – 2019. un 2020.gadā.

Diferencētais OIK maksājums būs kā juridiskajiem uzņēmumiem, tā arī mājsaimniecībām, tā ieviešanu nosaka izmaiņas normatīvajos aktos, paredzot ka daļa no veiktajiem jaudas maksājumiem nodrošina energoapgādes drošumu un cenu stabilitāti, sniedzot labumu visiem elektroenerģijas patērētājiem, neatkarīgi no to patēriņa apjoma, un attiecīgi arī būtu finansējama.

SPRK lēmumu par jauno OIK pieņems līdz šā gada novembra beigām.

