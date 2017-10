Papildināta - Pēc skandāla ar OIK atļaujām Sadales tīkla valdi atstājis Rolands Lūsveris

Pēc skandāla ar obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atļaujām no amata atkāpies AS «Sadales tīkls» valdes loceklis Rolands Lūsvers.

Atbilstoši jaunākajai informācijai mainīta 6. rindkopa



Kā liecina «Sadales tīkla» mātesuzņēmuma AS «Latvenergo» paziņojums biržai «Nasdaq Riga», «Sadales tīkla» akcionāru sapulce šodien izskatīja Lūsvera iesniegumu par atkāpšanos no valdes locekļa amata un nolēma viņu no attiecīgās pozīcijas atsaukt.

Lūsvera kompetencē bija uzņēmuma attīstības jautājumi, tajā skaitā elektroenerģijas pieslēgumu procesa darba organizēšana.

«Latvenergo» norāda, ka saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par vairākiem uzņēmumiem, kas, iespējams, negodīgi centušies panākt atļauju elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā, «Latvenergo» valde uzdeva «Sadales tīkla» valdes priekšsēdētājam Andim Pinkulim nodrošināt pilnīgu apstākļu noskaidrošanu. Tāpat «Sadales tīkls» sadarbojas ar Ekonomikas ministriju, veicot pārbaudes koģenerācijas stacijās, un ir iesniedzis pieteikumu Valsts policijai ar lūgumu izvērtēt situāciju.

Nu jau bijušais «Sadales tīkla» valdes loceklis Lūsveris uzskata, ka viņa lēmums atstāt amatu var palīdzēt pēc iespējas ātrāk objektīvi noskaidrot apstākļus. «No savas puses esmu darījis visu, lai esošajos apstākļos palīdzētu pēc iespējas ātrāk noskaidrot radušās situācijas iemeslus, un uzņemos atbildību par nepilnībām pieslēguma procesa vadībā »Sadales tīklā« kopumā. »Sadales tīkla« prioritāte ir pieslēguma procesa paātrināšana un vienkāršošana mūsu klientiem, arī elektrostaciju pieslēguma procesā, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka iekšējās kontroles mehānisms nav īstenots efektīvi. Bez tam nepieciešamas izmaiņas nozares normatīvajā regulējumā, kas nepieļauj komersantu interpretācijas iespējas. Tā kā uzņēmumā ilgstoši biju atbildīgs par pieslēguma procesa pārraudzību, atkāpjos no valdes locekļa amata,» publiskā paziņojumā pauž Lūsveris.

Lūsveris «Sadales tīkla» valdes locekļa amatu ieņēma kopš 2012.gada, liecina aģentūras LETA arhīvs. Iepriekš viņš strādājis strādājis «Rīgas elektrotīklos», SIA «ABB» un «Latvenergo» koncernā.



«Latvenergo» pārstāve Ivita Bidere aģentūrai LETA norādīja, ka jaunu valdes locekli paredzēts meklēt konkursā.



«Sadales tīklā» valdē darbu turpina Pinkulis, Baiba Priedīte, Raimonds Skrebs un Inga Āboliņa.

Kā ziņots, Valsts policija pēc Ekonomikas ministrijas (EM) iesnieguma sākusi kriminālprocesu par «Sadales tīkla» un SIA «Rīgas enerģijas» rīcību, iespējams, krāpjoties ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā. Kriminālprocess sākts par krāpšanas mēģinājumu lielos apmēros. Lieta sākta par faktu, un to izmeklē Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde.

Aizdomās turētā statuss šobrīd nevienai personai nav piemērots.

Tāpat vēstīts, ka atbilstoši ar izsniegtajai atļaujai «Rīgas enerģija» līdz šā gada 5.oktobrim bija jāsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā. Lai pārliecinātos, ka stacija ir uzsākusi elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, ir jābūt sistēmas operatora, tas ir «Sadales tīkla» parakstītam aktam par elektrostacijas atzīšanu kā derīgu paralēlam darbam ar sistēmu un atļaujai par elektrostacijas pieslēgšanu sistēmai «Sadales tīkls» uz pārbaudes laiku ne mazāku kā 72 stundas.

Tomēr «TV3» raidījuma «Nekā Personīga» filmēšanas laikā uzņēmuma «Rīgas enerģija» teritorijā netika konstatēta elektroenerģijas ražošana, tādēļ EM lūdz Valsts policiju pārbaudīt iespējamās krāpnieciskās darbības.

«Nekā Personīga» atklāja vairākus uzņēmumus, kuri nav laikā pabeiguši projektus, bet licences saglabājuši, «Sadales tīkla» testā padodot jaudu no pārvietojama ģeneratora. Ja šie uzņēmumi sāks darbu un izmantos iespēju elektrību tirgot par paaugstināto cenu, patērētājiem tas izmaksās līdz 100 miljoniem eiro OIK maksājumos nākamajos 10 gados.

«Rīgas enerģija» jau paziņojusi, ka kategoriski noraida publiskajā telpā izskanējušo informāciju par iespējamo krāpniecību saistībā ar elektroenerģijas ražošanu obligātajā iepirkumā. Savukārt «Sadales tīklā» izveidota iekšējā izmeklēšanas komisija, kura tostarp pārbauda atbildīgo darbinieku rīcību saistībā ar koģenerācijas staciju darbību. Uz izmeklēšanas laiku atstādināti trīs darbinieki.

Lūsverim, kurš atbildēja par pieslēgumu procesa darba organizēšanu, bija uzdots līdz 30.oktobrim sniegt visaptverošu pārskatu par savu darbību šajā jautājumā.