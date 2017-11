LTRK: Latvija sasniegusi izvirzītos mērķus EXPO 2017

Sākot gatavoties «Astana EXPO 2017», LTRK par mērķi izvirzīja veicināt Latvijas labu attiecību veidošanu ar Kazahstānu, kā arī radīt cienījamu iespaidu par valsti kopumā globālā līmenī. Savukārt no uzņēmēju viedokļa, biedrības vēlējās nostiprināt jau izveidotās attiecības ar Kazahstānas partneriem, kā arī palīdzēt iegūt jaunus sadarbības partnerus. «Analizējot izstādes norisi un rezultātus, varu droši teikt, ka sākumā noteiktie mērķi ir sasniegti un ceram, ka nākotnē nesīs lielu pienesumu Latvijas ekonomikai,» sacīja LTRK valdes loceklis un «EXPO 2017» komisārs Jānis Endziņš.



Par vienu no centrālajiem notikumiem uzskatāma «Latvijas dzelzceļa» (LDz) kopā ar partneriem rīkotā Tranzīta un loģistikas nedēļa, kuras ietvaros LDz rīkoja konferenci «Globālās transporta kustības vīzija. Eirāzijas potenciāls», kā arī tematiskās diskusijas par Konteinerpārvadājumu attīstību Eirāzijas teritorijā un «Zaļās ekonomikas» attīstību transporta sektorā, kā arī citus pasākumus. LDz prezidents Edvīns Bērziņš ir pārliecināts, ka atbalsts dalībai šajā izstādē ir devis ļoti ievērojamu pienesumu: «Mūsu dalība šajā izstādē bija ļoti nepieciešama ne tikai transporta nozarei, bet visai valsts tautsaimniecībai. Mūsu piedalīšanos ļoti novērtēja Kazahstānas partneri, par ko liecina fakts, ka ļoti īsā laikā pēc izstādes - septembra beigās Rīgā ieradās Kazahstānas pirmais vicepremjers Askars Mamins. Viņa vizītes ietvaros mēs parakstījām sadarbības memorandu ar Kazahstānas dzelzceļu par konteinermaršrutu attīstību, vienojāmies par sadarbību Kazahstānas jaunā loģistikas mezgla, Horgosas attīstībā, kā arī kopīgiem spēkiem noorganizējām konteinervilcienu no Urumči uz Rīgu, kura maršruts bez Kazahstānas nav iespējams.»

Kopumā «Astana EXPO 2017» apmeklēja 3,86 miljoni cilvēki, no kuriem gandrīz 265 tūkstoši iegriezās arī Latvijas paviljonā, kas ir krietni vairāk nekā sākumā bija prognozēts, jo aprēķini liecināja, ka būs tikai 110 tūkstoši apmeklētāju. Vidēji dienā Latvijas paviljonu apmeklēja 2 847 cilvēku, visbiežāk to darot pēdējā mēnesī, sasniedzot 147,5 tūkstošus.

«EXPO 2017» no Latvijas apmeklēja vairāk nekā 30 uzņēmumu, noorganizējot aptuveni 50 tikšanās. Kopumā tika rīkotas piecas tematiskās nedēļas.

Par vienu no centrālajiem notikumiem uzskatāma «Latvijas dzelzceļa» kopā ar partneriem rīkotā Tranzīta un loģistikas nedēļa, kuras ietvaros LDz rīkoja konferenci «Globālās transporta kustības vīzija. Eirāzijas potenciāls», kā arī tematiskās diskusijas par Konteinerpārvadājumu attīstību Eirāzijas teritorijā un «Zaļās ekonomikas» attīstību transporta sektorā, kā arī citus pasākumus.

LTRK atzīmē - Īpašs novērtējums un lepnums ir par to, ka Latvija mazo paviljonu konkurencē saņēma godpilno «The Bureau International des Expositions» (Starptautiskais izstāžu birojs) bronzas godalgu par paviljona dizainu. Šāds apbalvojums saņemts pirmo reizi, kopš Latvija piedalās «EXPO» izstādēs.

«Astana EXPO 2017» Latvijas paviljona organizētājs bija Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ar vadmotīvu – «Enerģija ir mūsu dabā» (Energy is in our nature). Dalība izstādē notika ar vairāk nekā 30 uzņēmumu atbalstu, tostarp «Latvijas dzelzceļš» koncerna uzņēmumiem, Rīgas Brīvostas pārvaldi, Liepājas Speciālo ekonomikas zonu, informāciju tehnoloģiju uzņēmumu «Squalio» un citiem.

