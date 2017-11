Profesors: Latvijas iedzīvotāji aizbrauc, taču viņi Latvijā var atgriezties pensijas vecumā

Lielākā daļa emigrantu, kuri pametuši Latviju, pastāvīgi uzturas savā dzīvesvietā ārzemēs, taču daudzi no viņiem, sasniedzot pensijas vecumu, varētu atgriezties dzimtenē, Baltijas nekustamā īpašuma līderu forumā sacīja Latvijas Universitātes ekonomikas profesors Mihails Hazans.

Viņš uzsvēra, ka aptuveni 30% Latvijas emigrantu ir teikuši, ka varētu pārskatīt atgriezties Latvijā pensijas vecumā. «Šī vēlme patiesībā nozīmē papildus iespēju tiem, kuri strādā nekustamo īpašumu sektorā,» viņš uzsver. «Šie cilvēki negribīgi pārdod savu īpašumu Latvijā, viņi to vēlētos paturēt, lai pēc tam šeit atgrieztos ar labu pensiju.» Iespējams, tad viņi spēs uzlabot savus dzīves apstākļus, iespējams viņi vēlēsies apmesties kvalitatīvā pansionātā vai saņemt aprūpi mājās. Jebkurā gadījumā, tas būs nozīmīgs iedzīvotāju segments Latvijā, uzsver M. Hazans.

Viņš norāda, ka aptuveni 25% cilvēku no tā skaita, kas aizbrauc, atbrauc atpakaļ tajā pašā gadā. Tiesa gan, aizvien liels ir potenciālo aizbraucēju skaits, taču tas pērn nedaudz samazinājās. 2014.-2015.gadam to darbaspējīgo iedzīvotāju īpatsvars, kas vēlējās pamest valsti, sasniedza 20%, bet pērn tādi sasniedza 15%. Tajā pašā laikā starp iedzīvotājiem vecumā no 18-34 gadiem, kuriem ģimenē ir bērns līdz 18 gadiem, un kuri plāno pamest Latviju, sasniedza 5,4%, kas nozīmē demogrāfiskā potenciāla zaudēšanu.

Demogrāfiskā situācija Latvijā ir dramatiska, taču, lai to uzlabotu, var palīdzēt imigrācija no ārzemēm, uzskata ekonomists. Migrācija un imigrācija var palīdzēt pārvarēt aizlāpīt caurumus darba tirgū, viņš piebilst, uzsverot, ka Latvijā, Lietuvā, Polijā un Rumānijā imigrācijas skaitā dominē tieši reemigranti, taču daudzās citās Eiropas Savienības valstīs imigrācijā dominē atbraukušie no citām valstīm. Igaunijā šis skaitlis ir 50:50.

Emigrējušo skaits no Latvijas pakāpeniski samazinās, taču tas aizvien ir lielāks nekā pirmskrīzes līmenī, saka M. Hazans. Saskaņā ar oficiālo statistiku 2010.gadā no Latvijas izbrauca nedaudz vairāk par 50 tūkstošiem iedzīvotāju, un no tiem aptuveni 32 tūkstoši aizbrauca uz Lielbritāniju. 2013.gadā valsti pameta aptuveni 33 tūkstoši cilvēku, bet 2016.gadā – nedaudz mazāk par 25 tūkstošiem. Pirmo vietu emigrācijas ziņā latviešu vidū ieņem Lielbritānija, bet arvien lielāku lomu spēlē Vācija.