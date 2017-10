Nākamajos piecos gados SIA Groglass plāno izglītot Eiropas mākslas darbu ierāmētājus un to klientus par ultravioleto (UV) staru kaitīgo ietekmi un palielināt eksporta apjomus uz Eiropu

Apvienojot tehnoloģijas un zinātni, rūpnīcā Groglass® radīts anti-reflektīvais stikls Artglass AR 99™ ar 99% aizsardzību pret UV stariem. Šis stikls pretendē uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Ekonomikas ministrijas rīkotā konkursa Eksporta un inovācijas balvu 2017 kategorijā Inovatīvākais produkts.

Artglass AR 99™, kas pirmo reizi tirgū parādījās 2016. gada beigās, pārsvarā tiek izmantots dažādu mākslas darbu, fotogrāfiju un citu lietu ierāmēšanai. Lai nodrošinātu ierāmēto objektu caurredzamību, stikls no abām pusēm tiek apstrādāts ar anti-reflektīvu pārklājumu un no vienas puses – ar UV staru absorbējošu filtru, kas pasargā objektus no izbalēšanas un citām izmaiņām vizuālajā izskatā. Groglass® anti-reflektīvā stikla ražošanai izmanto metāla oksīdus, kas tiek uzputināti uz stikla virsmas. Lai virsma tiktu saudzēta, stikls tiek pakots, loksnes atdalot ar plēvi.

ASV šāda veida produkts tiek veiksmīgi pārdots jau vairākus gadu desmitus. Šī veiksmes stāsta iedvesmota, Groglass® komanda nolēma uzlabot esošā produkta optiskās īpašības un padarīt to pilnvērtīgāku un pievilcīgāku, stāsta uzņēmuma pārdošanas vadītāja Kristīne Strautāne. «Konkurentu produkts ir pieejams lielākoties tikai ASV, mūsu izaicinājums ir radīt pieprasījumu pēc tā arī Eiropā, kur šis produkts ir jaunums,» atklāj K. Strautāne. To plānots darīt, izglītojot patērētājus par UV staru kaitīgo ietekmi, kā arī informējot tos par šāda veida produkta pieejamību.

Visu rakstu Ar latviešu produktu cer iekarot Eiropu lasiet 31. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.