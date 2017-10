Visi Lauku attīstības programmas mērķi nav sasniegti

Izvērtējot lauksaimniecības ražošanas apjomus LAP darbības laikā, Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Ekonomikas pētniecības centra pētnieki secinājuši, ka nozīmīgs kāpums bijis tikai laukaugu sektorā, kopējais mērķis +50 % nav sasniegts, straujš palielinājums bijis tikai lielajās saimniecībās, taču samazinājums vērojams mazajās saimniecībās. Tāpat secināts, ka LAP mērķis – saglabāt lauku apdzīvotību – nav sasniegts, jo lauku iedzīvotāju skaits 2007.–2014.g. ir samazinājies par 9%. Tomēr līdzīgs skaita samazinājums ir arī pilsētās. Programmas iespējamā ietekme uz apdzīvotību bija ierobežota un tās pasākumi nebija pietiekami orientēti, lai saglabātu apdzīvotus laukus.

Lauku iedzīvotāju ienākumi ir auguši par 35 %, pastāstīja AREI pētnieks Armands Vēveris. LAP ietekme uz nodarbinātību ir negatīva, bet citās nozarēs - meži, pārtika, nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība – pozitīva, tomēr būtiski mazākā mērā, nekā plānots.



AREI pētnieki sākuši izvērtēt arī LAP jaunā plānošanas perioda 2014.–2020. gadam pirmos rezultātus. Izvērtējot virzienu, kas saistīts ar konkurētspējas celšanu, sākotnējie rezultāti rāda, ka kopumā ES atbalsts radījis nozīmīgu pozitīvu ietekmi uz atbalsta saņēmēju konkurētspēju. Saņēmēju kopskaits no plānotā sasniedzis 32%, bet tas maz ietekmēs konkurētspējas paaugstināšanos mazajās un vidējās saimniecībās, kā arī to piekļuves tirgum uzlabošanu. Modernizētās saimniecības kopumā kļuvušas produktīvākas, kas ir viens no LAP mērķiem. Vienlaikus ir saimniecības, kas samazinājušas ražošanas apjomus arī pēc atbalsta saņemšanas.

