FOTO: Top 16 veidu sieri

Saimniece atklāj, ka viss sācies laikā, kad nozarē valdīja krīze. 2009. gadā sākuši pārstrādāt pienu krējumā un biezpienā. Tolaik saimniekiem bija pieci veikali – tirdzniecības vietas, kur realizējuši visu saražoto, – Bauskā, Iecavā, Jelgavā un Rīgā. Pēc gada strauji krities apgrozījums, aizvērta lielākā daļa veikaliņu un nācies domāt, kā vēl dažādot piedāvājumu. Iluta Straģe papildinājusi savas zināšanas un pievērsusies svaigo un fermentēto sieru ražošanai. Sākumā tapis Ķimeņu siers, vēlāk jau sortiments dažādots, un pašlaik saimniecībā top 16 veidu sieri, no tiem puse ir kūpinātie. Arī kūpinātos sierus I. Straģe sāka ražot pakāpeniski nelielos apjomos vecmāmiņas kūpinātavā, bet vēlāk siera cehā izbūvējuši paši savu. Nedēļā Krišjāņos top aptuveni 80 – 100 kg siera. To gatavo no pašu saimniecībā saražotā piena – gan govs, gan aitu. Pavisam z/s Krišjāņi fermā ir ap 200 govju, bet regulāri tiek slauktas 180 govis, dienā iegūstot ap 4 tonnām piena, ko lielākoties nodod piena pārstrādātājiem.

Vai saražotā siera apjomi aug? I. Straģe teic – viss atkarīgs no tā, cik pati grib braukt uz tirdziņiem. Taču pieprasījums aug – tas jūtams sevišķi pēdējā laikā, turklāt piena cena arī pieaug. Tiesa, pircēju nav kļuvis vairāk, un sevišķi tas jūtams tirdziņos.

