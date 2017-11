Tiesa pasludina Druva Food maksātnespējas procesu

2.novembrī attiecīgais ieraksts veikts maksātnespējas reģistrā un komercreģistrā, un kreditori var pieteikt savus prasījumus viena mēneša laikā. Tiesā ar pieteikumu pasludināt AS Druva Food par maksātnespējīgu vērsās divi pieteicēji. Šā gada 10.oktobrī pieteikumu tiesā iesniedza SIA Time to be, kas šovasar veica AS Druva Food saldētavas remonta darbus, bet kuras rēķinu 5500 eiro apmērā uzņēmums nav apmaksājis, liecina tiesas lēmums. Savukārt 18.oktobrī pieteikumu par AS Druva Food maksātnespējas procesa pasludināšanu iesniedzis uzņēmuma bijušais izpilddirektors Nerijus Gedeika, jo uzņēmums viņam nav pilnībā izmaksājis darba algu par vairākiem 2017.gada mēnešiem no maija līdz septembrim. AS Druva Food darba samaksas parāds izpilddirektoram, ar kuru septembrī darba līgums tika izbeigts pusēm vienojoties, ir nepilni 12 tūkstoši eiro.

AS Druva Food pārstāvis, bijušais valdes priekšsēdētājs Aldis Ošenieks tiesas sēdē atzina pieteikumus un paskaidroja, ka uzņēmums nespēj segt visus kreditoru prasījumus.



AS Druva Food ir arī nodokļu parāds valstij - saskaņā ar Lursoft izziņu uz 2017.gada 7.oktobri uzņēmuma nodokļu parāds sasniedza 210 tūkstošus eiro. Uzņēmuma pārstāvis tiesā norādījis, ka visi uzņēmuma pamatlīdzekļi ir ieķīlāti un, ja pieteikumu nebūtu iesnieguši kreditori, to būtu izdarījis pats uzņēmums.

Lursoft Klientu Portfelis jau iepriekš vēstīja, ka nodokļu parāda dēļ uzņēmumam šobrīd ir piemēroti un aktuāli seši nodrošinājumi, kas aizliedz reģistrēt, pārjaunot vai grozīt komercķīlas. Visi nodrošinājumi piemēroti 2017.gada laikā. Šobrīd ir 10 aktuālas komercķīlas, kurās AS Druva Food ir komercķīlas devējs vai parādnieks, nodrošinot Dānijas Danske Bank ņemtos aizdevumus.



Druva Food reģistrēta 1994.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 2 683 422 eiro. 2015.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 2,225 miljoni eiro un tā tīrā peļņa pēc nodokļiem bija nepilni 140 tūkstoši eiro. Saldējuma ražotājs nodarbināja 56 darbiniekus. AS Druva Food darbības rādītāji par 2016.gadu vēl nav pieejami. Taču uzņēmums nodokļos pērn nomaksājis 281 tūkstoti eiro, kas bija par 54% vairāk nekā 2015.gadā.