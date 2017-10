Zīmola Olainfarm vēsture

AS «Olainfarm» ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. AS «Olainfarm» specializējas medikamentos nervu sistēmas un sirds un asinsvadu veselībai, antibakteriālajos, pretvīrusu un pretalerģijas līdzekļos. «Olainfarm» meitasuzņēmumi atrodas Latvijā, Baltkrievijā, Krievijā, Lietuvā, Turcijā, Azerbaidžānā, Gruzijā un Kirgizstānā, pārstāvniecības – Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Tadžikistānā, Kazahstānā, Albānijā, Armēnijā, Kosovā, Igaunijā, Čehijā, Indijā, Turcijā, Mongolijā un Uzbekistānā, pārstāvji – ASV, Serbijā, Turkmenistānā, Moldovā, Zviedrijā un Dienvidaustrumāzijā.

Konsolidētais apgrozījums 2016. gadā – 110,7 miljoni eiro, konsolidētā peļņa pēc nodokļu nomaksas – 11,6 miljoni eiro, eksportētās produkcijas apjoms – 84,13 miljoni eiro.

Produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 valstīm, tikai aptuveni 15% tiek realizēti Latvijā. Lielākie eksporta tirgi ir Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Kazahstāna, Nīderlande, Uzbekistāna un Lielbritānija. No ražotnes tālākais eksporta tirgus ir Austrālija.

AS «Olainfarm» strādā vairāk nekā 1000 profesionālu darbinieku, tā aizņem 48 hektārus.

Uzņēmuma akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga Oficiālajā sarakstā.

TEV VARĒTU INTERESĒT ARĪ:



Zīmola Spilva vēsture