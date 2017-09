FOTO: DB viesojas Stockmann loģistikas centrā Somijā

Preces, kas tiek piegādātas Stockmann tirdzniecības centram Rīgā, sākot ar 2017.gadu tiek sagatavotas jaunajā centrā. Preču piegādes laiks ar kravas automašīnu no distribūcijas centra Juslā uz Rīgas Stockmann aizņem nedaudz vairāk kā vienu dienu, pastāstīja Stockmann pārstāvji. Distribūcijas centralizēšana ilga 5 gadus, stāsta Laine.

No tiem 1,5 gadus aizņēma plānošana, 2 gadus – ceļš no tendera līdz kontrakta noslēgšanai, 1,5 gads no MHE (material/merchandize handling equipment) uzstādīšanai, līdz centrs 2016.gada septembrī sāka savu darbību. Noliktava Baltic Central Warehouse, no kuras līdz šim tika piegādāti pasūtījumi Baltijas veikaliem, tiks atbrīvota līdz šā gada novembra beigām. Jaunā centra platība Juslā ir 369 200 m2. Griestu augstums – 10 metri, bet automatizētā noliktava aizņem 20 metrus.

Pateicoties automatizācijai, jaunajā distribūcijas centrā strādā mazāk personāla (ap 160 darbinieku aktīvākajā periodā), un, piemēram, preču salikšanas process norit 10 reižu ātrāk nekā manuāli. Tādējādi saīsinās arī piegādes laiks, paaugstinās darba procesu un preču glabāšanas efektivitāte, utt.

Distribūcijas centra izveide ļāvusi Stockmann samazināt izmaksas algām, sociālai apdrošināšanai, telpu uzkopšanai, elektrībai, īrei, IT uzturēšanai. Turpmāk piegāde nenotiks no dažādām noliktavām, bet preces Baltijas un Somijas Stokmann veikaliem tiks konsolidētas Juslā.

Distribūcijas centrā strādā arī automatizētā noliktava, kur norit automatizēti pakošanas procesi un preču sagatavošana piegādei. Noliktava sastāv no 9 salikšanas stacijām, 27 saņemšanas stacijām, 22 pakošanas stacijām Stockmann.com, 45 liftiem un 72 šatliem. Roboti strādā tumsā, un viss notiek automātiski.

DB novēroja, ka distribūcijas centrā roboti strādā ne tikai ikdienas pakošanas un salikšanas procesos, bet arī Stockmann fotostudijā, kur Styleshoots machines uzticēts fotografēt, piemēram, zeķes. Fotostudija atrodas centra telpās un sastāv no 9 studijām, kur strādā ap 30 cilvēku, kas sagatavo bildes drukātajiem katalogiem un citiem mārketinga materiāliem.

DB reportāža no Stockmann distribūcijas centra Somijas pilsētā Juslā – fotogalerijā augstāk.