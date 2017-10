KP trim būvmateriālu tirgotājiem piemēro 5,78 miljonu eiro sodu

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu par aizliegtu vienošanos būvmateriālu tirgotājiem SIA «DEPO DIY», AS «Kesko Senukai Latvia» un SIA «Tirdzniecības nams Kurši» piemērot 5,8 miljonus eiro lielu naudas sodu.

Pirms šī lēmuma ar SIA «Knauf» un SIA «Norgips», kā arī SIA «Krūza» tika noslēgti administratīvie līgumi, kas paredzēja izbeigt tiesisko strīdu un samaksāt naudas sodu kopā 1,6 milj. apmērā. Uzņēmumi atkarībā no to iesaistes un pārkāpuma veida ilgstošā periodā nodrošināja saskaņotu un mākslīgi pielāgotu cenu līmeņa ievērošanu mazumtirdzniecībā SIA «Knauf» izplatītiem ģipša (t.sk. ģipškartona), kaļķa cementa maisījumu un citiem produktiem un SIA «Norgips» izplatītam ģipškartonam.

Lietas izpētes laikā KP vērtēja SIA «Knauf» un SIA «Norgips», kā arī lielāko būvmateriālu mazumtirgotāju SIA «DEPO DIY», AS «Kesko Senukai Latvia», SIA «Tirdzniecības nams Kurši» un SIA «Krūza» aizliegtu vienošanos esamību. Atbilstoši lēmumā konstatētam vienošanās izpaudās gan vertikālu ierobežojumu formā, SIA «Knauf» un SIA «Norgips» nosakot mazumtirdzniecības cenas un to līmeni katram no mazumtirgotājiem, gan arī horizontālas karteļa vienošanās formā – mazumtirgotājiem panākot savstarpēju sapratni un uzturot saskaņotu cenu līmeni SIA «Knauf» un SIA «Norgips» precēm mazumtirdzniecībā.

Lēmumā konstatēts, ka SIA «Knauf» un SIA «Norgips» norādījumu ievērošanu no vienas puses nodrošināja mazumtirgotāju aktīvā rīcība, uzraugot konkurentu cenas un ziņojot SIA «Knauf» un SIA «Norgips» par atsevišķām cenu atkāpēm, prasot, lai ražotāji iejauktos un pieprasītu cenu korekcijas noteiktajā cenu līmenī. No otras puses – minētie mazumtirgotāji apzinājās cenu līmeņa uzturēšanas jēgu un citu konkurentu iesaistes un palikšanas nepieciešamību aizliegtā vienošanā, norāda KP.

Analizētā e-pastu sarakste un saziņas forma norādot, ka SIA «Knauf» faktiski rīkojās kā starpnieks mazumtirgotāju savstarpējā cenu līmeņa pielāgošanā gan rekomendējot cenas, gan piedaloties informācijas apmaiņā par to uzturēšanu. Starp mazumtirgotājiem visaktīvāk tālākpārdošanas cenu kontrolē iesaistījies SIA «DEPO DIY», kas ne tikai veicis aktīvu pārējo mazumtirgotāju cenu disciplīnas uzraudzību, bet arī visaktīvāk ietekmējis tālākpārdošanas cenu līmeņa veidošanos, informē KP.

Secināts, ka visu iesaistīto lietas dalībnieku mērķis bijis mazumtirdzniecības cenu saskaņota noteikšana atbilstoši visu mazumtirgotāju kopīgām interesēm. «Aizliegtās vienošanās rezultātā mazumtirgotāji izslēdza vai būtiski mazināja savstarpējo konkurences spiedienu, padarot caurspīdīgu un savstarpēji paredzamu mazumtirdzniecības cenu noteikšanu un mākslīgu paaugstināšanu. Tāpat mazumtirgotājiem tika atvieglotas iespējas nodrošināt sev vēlamo rentabilitāti, kā arī paredzamus un noteiktus uzcenojumus.».

KP, pārbaudot arī cenu noteikšanu pārkāpuma periodā, konstatēja, ka faktiski arī cenu pielāgošana ir notikusi atbilstoši SIA «Knauf» sniegtajām rekomendācijām. Tāpat konstatēts, ka SIA «Knauf» bija izstrādāta motivācijas sistēma, kad par panāktu tālākpārdošanas cenu līmeņa ievērošanu mazumtirgotājiem tika piešķirti bonusi vai atlaides.

«Ja uzņēmumi vienojas par cenām, patērētājiem tiek izslēgtas vai būtiski samazinātas iespējas no mazumtirgotājiem saņemt patiesi konkurējošus cenu piedāvājumus, jo šādu pārkāpumu gadījumos cenas neizbēgami tiek mākslīgi paaugstinātas. Šāda vienošanās būtiski samazina vai izslēdz konkurences spiedienu no mazumtirgotāja puses uz attiecīgā piegādātāja vairumtirdzniecības cenām. Lietā vērtētā vienošanās, pastāvot garantētam mazumtirdzniecības cenu pieaugumam, atviegloja SIA «Knauf» un SIA «Norgips» paaugstināt arī vairumtirdzniecības cenas.

Mazumtirgotājiem ekonomiskā ieinteresētība izplatīt SIA «Knauf» un SIA «Norgips» preces, gūstot no tām lielāku ienākumu, visticamāk, negatīvi ietekmēja citu esošo vai potenciālo konkurentu ienākšanu tirgū vai mazumtirdzniecības cenu noteikšanu to produktiem.

Tādējādi aizliegtas vienošanās rezultātā patērētāji bija spiesti iegādāties SIA «Knauf» un SIA «Norgips» preces par cenu, kas tika noteikta vienošanās dalībnieku koordinētas rīcības rezultātā, nevis par katra mazumtirgotāja neatkarīgi noteiktu cenu atbilstoši godīgas konkurences principiem.

Jāatzīmē, ka pēc pārdošanas rādītājiem lietā vērtētās preču grupās, uz ko attiecas pārkāpums, SIA «Knauf» un SIA «Norgips» bija lielākais vai viens no lielākiem būvmateriālu piegādātājiem lietā iesaistītiem mazumtirgotājiem Latvijā. Ar lietā iesaistīto mazumtirgotāju starpniecību realizētais SIA «Knauf» un SIA «Norgips» preču apjoms veidoja ļoti nozīmīgu daļu no Latvijā kopumā izplatītā šo preču apjoma konkrētajos tirgos,» informē KP.

Lietas izmeklēšanā KP saņēma no SIA «Knauf» un SIA «Norgips» lūgumu slēgt administratīvo līgumu. Lai izbeigtu tiesisko strīdu šajā administratīvajā lietā, uzņēmumi apņēmās samaksāt naudas sodu 1 524 549 eiro apmērā Tāpat izlīgums lietā noslēgts ar vienu no mazumtirgotājiem SIA «Krūza», kas apņēmās nepieļaut līdzīgus pārkāpumus un valsts budžetā samaksāt naudas sodu 104 949 eiro apmērā.

Vienlaikus ar SIA «Knauf» un SIA «Norgips» tika noslēgts administratīvais līgums arī par tiesiskā strīda izbeigšanu saistībā ar KP pērn pieņemto lēmumu par ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmatošanu, piemērojot konkurenci ierobežojošas lojalitātes atlaides. SIA «Knauf» un SIA «Norgips» valsts budžetā ir samaksājušas naudas sodus abās lietās – kopumā 2,7 milj. apmērā. SIA «Krūza» ir daļēji veikusi naudas soda samaksu lietā, bet pilnībā tas jāsamaksā līdz 2017. gada novembra beigām.

Pārējiem pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem, ņemot vērā to kopējo apgrozījumu un apgrozījumu ar pārkāpumu aptvertajos tirgos, pārkāpuma smagumu un ietekmi, tirgus dalībnieku lomu, pārkāpuma ilgumu, kā arī atbildību mīkstinošos apstākļus, KP lēmumā noteica šādus naudas sodus: SIA «DEPO DIY» 3 718 323 eiro, SIA «Tirdzniecības nams Kurši» 1 145 077 eiro un AS «Kesko Senukai Latvia» 920 618 eiro.



