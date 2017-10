Papildināta - Jauna dizaina Maxima XXX veikalu Rīga Plaza atklās pavasarī

Šī veikala izveidē Maxima Latvija plāno investēt 2,06 miljonus eiro.

Tā kā Konkurences padome ir atļāvusi iegūt telpu nomas tiesības modes un izklaides centrā Rīga Plaza, šobrīd jau uzsākti visi nepieciešamie darbi veikala Maxima XXX atvēršanai nākamā gada pavasarī.

Šo veikalu iecerēts veidot pēc jaunā dizaina, norāda Maxima Latvija vadītājs Andris Vilcmeiers.

Veikala Maxima XXX platība būs gandrīz 4800 kvadrātmetri, un tajā iedzīvotājiem būs pieejami vairāk nekā 60 tūkstošu dažādu pārtikas un rūpniecības preču.

Modes un izklaides centrs Rīga Plaza šobrīd aktīvi strādā pie globālas bijušās hipermārketa zonas rekonstrukcijas vairāk nekā 8000 m2 apjomā. Rekonstrukcijas rezultātā Rīga Plaza apmeklētājiem tiks paplašinātas iepirkšanās iespējas vienuviet, nodrošinot vēl vairāk veikalu un dažādu pakalpojumu saņemšanu, kas šobrīd centrā nav pieejami vai netiek piedāvāti pietiekamā apjomā, tai skaitā, atverot jaunu, modernu un mūsdienu patērētāju prasībām atbilstošu pārtikas hipermārketu, komentē modes un izklaides centra Rīga Plaza vadītāja Egita Puķīte.

KP skaidro, ka lēmums atļaut SIA Maxima Latvija iegūt tiesības izmantot SIA LSREF3 Riga Plaza piederošās mazumtirdzniecības telpas iepirkšanās centrā Rīga Plaza pieņemts, jo konkurencei netiks nodarīts kaitējums.

Izvērtējot darījuma ietekmi uz konkurenci, KP identificēja divus ietekmētos tirgus: 1) ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus, kas ietver veikalus, kuru tirdzniecības telpas platība ir virs 600 m2 vai kas spēj nodrošināt vismaz 6000 sortimenta vienību mēnesī, un kas atrodas 13 minūšu brauciena attālumā ap multifunkcionālo iepirkšanās centru Rīga Plaza, kā arī 2) ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus Baltijas valstu vai alternatīvi Latvijas teritorijā.

Tāpat kā līdzšinējā līdzīgu darījumu izvērtēšanas praksē, arī šoreiz iestāde veica iepriekšējā mazumtirdzniecības telpas nomnieka AS Prisma Latvija lojalitātes karšu datu analīzi. Dati tika iegūti par pēdējiem četriem gadiem – no 2014. gada janvāra līdz 2017. gada maijam. Datu analīze apliecināja, ka, palielinoties attālumam no veikala, attiecīgi samazinās klientu iepirkšanās aktivitāte.

Papildus lojalitātes karšu datu analīzei KP veica arī dažāda laika intervāla brauciena izohronu konstruēšanu ap Rīga Plaza, lai noteiktu teritoriju, kādā varētu tikt ietekmēti patērētāji. KP konstatēja, ka šim iepirkšanās centram brauciena attālums varētu būt plašāks par 13 minūtēm, tāpēc papildus izvērtēja konkurences situācijas izmaiņas arī 15, 17 un 19 minūšu brauciena izohronos.

Analīzē tika iekļauti gan mazumtirdzniecības veikali, kas atrodas multifunkcionālajos tirdzniecības centros, gan tie, kas atrodas ārpus tiem. KP vērš uzmanību, ka multifunkcionālie iepirkšanās centri ir stratēģiski būtisks ikdienas patēriņa preču noieta un mazumtirgotāju konkurētspējas stiprināšanas kanāls, jo patērētāji, visticamāk, iepirkšanos tajos apvieno ar ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības veikala apmeklējumu. Savukārt mazumtirdzniecības veikali, kas atrodas ārpus šiem centriem, nespēj efektīvi konkurēt ar šajos centros esošiem līdzvērtīgiem veikaliem, jo patērētājiem nav ekonomiski izdevīgi izvēlēties citu alternatīvu saviem ikdienas patēriņa preču pirkumiem, veicot centra apmeklējumu.

Izvērtēšanas laikā KP konstatēja, ka visu aplūkoto izohronu teritorijās vadošais uzņēmums ir SIA Rimi Latvia, kura tirgus daļa arī pēc konkrētā darījuma īstenošanas būs ievērojami augstāka nekā SIA Maxima Latvija. Vienlaikus izceļams, ka SIA Maxima Latvija 13, 15 un 17 minūšu brauciena izohronu teritorijā nedarbojas nevienā multifuncionālajā tirdzniecības centrā, savukārt 19 minūšu brauciena izohronā uzņēmumam ir neliela tirgus daļa, jo tas savu darbību veic tikai vienā centrā.

Tā kā tas ir vienīgais multifunkcionālais centrs, kurā SIA Maxima Latvija darbojas, KP norāda, ka šajā segmentā tirgus koncentrācija būtiski nepalielināsies. Vienlaikus iestāde paredz, ka konkurence varētu tikt saasināta starp visiem ikdienas patēriņa preču mazumtirgotājiem, kas darbojas šajā segmentā, un attiecīgi paplašinātu izvēles iespējas multifunkcionālo centru klientiem.

Ņemot vērā, ka apvienošanās rezultātā konkurencei netiks nodarīts kaitējums nevienā no ietekmētajiem tirgiem, KP lēma par darījuma atļaušanu.

pievienots KP skaidrojums