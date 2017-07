Aug luksus frizētavu segments

Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju skaits Latvijā palielinās ar katru gadu. Šādus pakalpojumus piedāvā vairāk nekā 1600 uzņēmumu, nodarbinot vairāk nekā 5000 darbinieku. Visvairāk frizētavu un skaistumkopšanas salonu neapšaubāmi ir Rīgā un Pierīgā. Kopējais apgrozījums gadā pārsniedz 30 milj. eiro, tam ir tendence samazināties. Tiesa, jaunākie oficiālie dati ir par 2015.gadu. Viens no iemesliem samazinājumam varētu būt pieaugošais pašnodarbināto īpatsvars nozarē.

Luksus klases frizētavu Latvijā nav daudz, to nav vairāk par 5%, šis segments attīstās, un tam ir labas izaugsmes iespējas, atzīst zīmola Maija radītājs un frizētavu salonu Maija dibinātājs un īpašnieks Andris Slapjums. Salons Maija, kas bija pirmā privātā frizētava Latvijā, tika atvērts pirms 28 gadiem. Šobrīd darbojas 23 zīmola Maija saloni, 7 no tiem ir Latvijā, 12 – Krievijā (pieci Maskavā, seši Ufā un viens Permā), trīs frizētavas darbojas Kijevā un viena – Vīnē. Divi Maija saloni Rīgā (Valdemāra un Martas ielā), kā arī pieci Maskavā, pieder A. Slapjumam, pārējie darbojas uz franšīzes līgumu pamata. Lai atbilstu luksus klases frizētavas statusam, tajā ir jāstrādā augsta līmeņa frizieriem, tai ir jānodrošina labs serviss un jāatrodas klientiem izdevīgā vietā, kur var bez problēmām novietot automašīnu. Bieži vien tās tiek izveidotas speciāli frizētavām projektētās telpās, piemēram, tāds ir Institute Kerastase by Maija Deluxe, kas atrodas Martas ielā, stāsta A. Slapjums. Latvijā saloniem konkurentu nav daudz. «Es labāk tos dēvētu par partneriem, piemēram, bijušā frizētavu Maija līdzīpašnieka Andreja Siļčenko trīs saloni, kas atrodas Rīgā. Andrejs mūsu orķestrī nolēma spēlēt solo partiju, tāpēc pirms diviem gadiem atvēra savas frizētavas, kas piedāvā ļoti augstas kvalitātes pakalpojumus,» secina A. Slapjums.

Kopumā tirgū tiek atvērtas un vēlāk arī aizvērtas daudzas frizētavas. «Ja frizētava tirgū ir sen, klientu bāzi sastrādājusi vairāk nekā desmit gadu laikā, tad var noturēties virs ūdens. Tāpat ir nepieciešama laba atrašanās vieta, tāpēc pēdējā laikā frizieru pakalpojumi kļūst populāri tirdzniecības centros, kur cilvēku plūsma ir ļoti liela. Tiem saloniem, kuri atrodas Latvijas reģionos, klājas diezgan bēdīgi, daudzas mazās frizētavas ir uz izdzīvošanas robežas,» atzīst A. Slapjums, norādot, ka kopumā Latvijā frizieru pakalpojumi ir visnotaļ kvalitatīvi, tāpēc daudzi ārvalstu viesi izmanto iespēju apmeklēt salonu, esot Latvijā.

