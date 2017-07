Latvijā, iespējams, būs maksas ceļi

Atjaunot Autoceļu fondu, ieviest maksas autoceļus, iedzīvināt publiskās privātās partnerības (PPP) projektus – tie ir daži no risinājumiem, kā palielināt finansējumu ceļu nozarei, kas izskanēja ceļu nozares konferencē Latvijas ceļi nākamajos simts gados.

Kompānijas KPMG Baltics direktors Edgars Voļskis kā vienu no risinājuma variantiem redz atsevišķu maksas ceļu ieviešanu. Kravas mašīnām jau tagad par vairāku ceļu lietošanu ir jāiegādājas vinjetes. Pērn ieņēmumi no vinjetēm bija 18 milj. eiro, bet šogad ir plānoti 27,8 milj. eiro. E. Voļskis skaidro, ka cilvēkiem nākotnē būtu izvēle, vai nu braukt bez maksas pa mazākiem ceļiem, vai arī par maksu izmantot uzbūvētas ātrgaitas šosejas. Autoceļu fonda atjaunošana un maksas ceļu ieviešana ir priekšnoteikums tam, lai vēl viens finansējuma avots ceļiem būtu aizdevumi – gan valsts budžeta, gan starptautisko finanšu institūciju, gan obligāciju izlaišana un pensiju fondu līdzekļu ieguldīšana, domā E. Voļskis. Tam, ka autoceļus varētu finansēt ar aizdevumu palīdzību, gan kategoriski iebilst N. Sakss, kā arī Swedbank galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks un domnīcas Certus vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis, kurš teic, ka tikpat labi ceļiem varētu izmantot ātros kredītus. N. Sakss gan bilst, ka aizdevumi būtu pieļaujami PPP projektos, kas arī varētu būt viens no finansējuma avotiem.

