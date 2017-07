2016. gadā SmartLynx Airlines apgrozījums sasniedza 108,4 milj. eiro, pieaugot par vairāk nekā 18% salīdzinājumā ar 2015. gadu. Izaugsme galvenokārt saistīta ar pilna servisa nomas jeb ACMI (aircraft, crew, maintenace and insurance) un čarteru pakalpojumu tirgus attīstību. 20% SmartLynx Airlines biznesa veido čarterpārvadājumi un 80% nodrošina pilna servisa noma. «Strauji palielinās interese par pilna servisa nomas pakalpojumiem, jo daudzi uzņēmumi tagad mēģina pastāvīgās izmaksas nomainīt uz mainīgajām, un gandrīz visas aviokompānijas lidmašīnas nomā. Ņemot vērā lielo aviācijas biznesa sezonalitāti, tas ir izdevīgāk. Šī biznesa specifika ir tā, ka daudzi pasažieri lido ar SmartLynx lidmašīnām, bet par to nemaz nezina, jo uz lidmašīnas nav mūsu nosaukuma,» stāsta Aleksandrs Gusevs, SIA SmartLynx Airlines viceprezidents komercjautājumos. ACMI ir nosacīti vienkāršāks bizness nekā čarterpārvadājumi, kur visu atbildību par pasažieriem, bagāžu un jebkurām kompensācijām uzņemas pārvadātājs. Turpretī pilna servisa īres gadījumā visu atbildību uzņemas aviokompānija, kura nomā lidmašīnu. «No vienas puses ir risks, no otras – imidžs, un mums jāatrod līdzsvars, kas mūsu biznesam ir izdevīgāk. Ļoti svarīgi turēt Latvijas un Igaunijas tirgu, jo tas ir multisezonāls, mēs lidojam gan vasarā, gan ziemā, un tādu tirgu nedrīkst zaudēt,» saka A. Gusevs.

