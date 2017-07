Prezentēs Rail Baltica izmaksu un ieguvumu analīzi

Forumu organizē RB Rail AS, trīs Baltijas valstu kopuzņēmums, ar trīs projekta nacionālo ieviesējorganizāciju – Rail Baltic Estonia, Eiropas Dzelzceļa līnijas un Rail Baltica statyba atbalstu.

Abu dienu pasākumu norisi ikvienam interesentam iespēja vērot tiešsaistē interneta vietnē railbaltica.org/forum.

Pirmā pasākuma diena veltīta diskusijām par Rail Baltica infrastruktūras potenciālo iespēju kļūt par katalizatoru jauna ekonomiskā koridora izveidē. Pasākuma laikā pirmo reizi prezentēs Rail Baltica Globālā projekta izmaksu un ieguvumu analīzi. Turklāt pasākumā runās par biznesa un pasažieru interesi ne tikai par Rail Baltica projektu, bet arī par citiem līdzīgiem šāda līmeņa projektiem Eiropā. Pasākumā piedalīsies augsta līmeņa amatpersonas un viedokļu līderi no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, ES Komisijas un Parlamenta. Foruma otrā diena jeb Projekta piegādātāju diena, 25. aprīlis, būs īpaši veltīts projekta iepirkumu tēmai, un tajā piedalīsies turpat 200 uzņēmumi no 18 pasaules valstīm.

Foruma pirmajā dienā uzstāsies vairāk nekā 15 lektori no Eiropas valstīm, lai dalītos pieredzē un zināšanās par lielu infrastruktūras projektu ieviešanu, apvienojot labākās idejas, praksi un risinājumus sekmīgai Rail Baltica Globālā projekta ieviešanai.

Foruma pirmajā dienā piedalīsies Latvijas Republikas (LR) ministru prezidents Māris Kučinskis, Lietuvas transporta un komunikācijas ministrs Rokas Masiulis, Igaunijas ekonomikas un komunikācijas ministre Kadri Simsone, LR satiksmes ministrs Uldis Augulis un Polijas infrastruktūras un būvniecības ministrs Andžejs Bitels.

Baiba Rubesa, RB Rail AS valdes priekšsēdētāja un izpilddirektore prezentēs savu vīziju par Rail Baltica projektu - unikālu, kompleksu un liela mēroga transnacionālu infrastruktūras projektu, kas veidos jaunu ekonomikas koridoru.

Stratēģiski un taktiski jautājumi, kas saistīti ar Rail Baltica projekta ieviešanu tiks skatīti ne tikai no nacionālās un reģionālās, bet arī no Eiropas Savienības perspektīvas, ko piedāvās Katerīna Trautmane, Eiropas Savienības Baltijas transporta koridora koordinatore un Heralds Ruijters, Eiropas Komisijas TEN-T mobilitātes programmas DG MOVE B1 vadītājs.

Emīls Kinē (Emile Quinet), Ecole des Ponts-Paris Tech asociētais loceklis runās par transporta infrastruktūras ietekmi uz reģiona ekonomisko attīstību un savienojamību, savukārt Nauris Kļava, EY partneris Baltijas valstīs, pirmo reizi prezentēs Rail Baltica projekta izmaksu-ieguvumu analīzi.

Vairāki loģistikas eksperti iztirzās kravu pārvadājumu biznesa iespējas, ko Baltijas valstīm, Somijai un Polijai pavērs Rail Baltica projekts, tostarp LIMOWA Loģistikas centru klastera direktors Jorma Harkonens no Somijas, Latvijas Loģisikas Asociācijas valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš un Polijas Infrastruktūras un būvniecības ministrijas Dzelzceļa transporta departamenta direktora vietnieks Jakubs Kapturzaks.

Nākotnes projekcijas attiecībā uz pasažieru mobilitāti Baltijā prezentēs OECS Starptautiskā Transporta Foruma politikas analītiķis Raimonds Aronietis, savukārt Emīls Rode, Live Baltic Campus projekta vecākais eksperts stāstīs par zināšanu ekonomikas urbanizāciju Baltijas reģionā.

Tāpat pasākuma laikā tiks skatītas tēmas, kas saistītas ar reģionālo savienojamību un sekundārajiem ekonomiskajiem ieguvumiem, ko reģionam paver ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūra. Francijas pieredzi izklāstīs dzelzceļa jomas eksperts, NExTEO SNCF Reseau un SNCF Mobilites bijušais attīstības direktors Dominiks Do.

Par Rail Baltica ietekmi uz pilsētas attīstību un pilsētplānošanas iespējām, ko paver reģionālā savienojamība stāstīs arhitekts, pedagogs un kurators, Brandenburgas Tehniskās Universitātes doktora kandidāts Oskars Redbergs. Savukārt par ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras kā digitalizācijas un inovāciju platformu stāstīs Filips Sitroens, UNIFE ģenerāldirektors.

RB Rail AS ir trīs Baltijas valstu kopuzņēmums, ko izveidoja 2014. gada oktobrī. RB Rail AS vienlīdzīgi akcionāri ir SIA Eiropas dzelzceļa līnijas no Latvijas, UAB Rail Baltica statyba no Lietuvas un OU Rail Baltic Estonia no Igaunijas.

RB Rail AS ir Rail Baltica projekta koordinators. Projekts paredz izbūvēt ātrvilciena dzelzceļa infrastruktūru no Tallinas līdz Lietuvas-Polijas robežai.