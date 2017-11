Plāno ieviest maksu par iebraukšanu Ogrē

Galvenie teritorijas plānojuma grozījumi skar nosacījumus nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un paredz noteikt īpaša režīma zonu transportlīdzekļu iebraukšanai Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā, kas nozīmē – par iebraukšanu Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā citu novadu iedzīvotājiem tiks noteikta nodeva. Šādu kārtību plānots ieviest ar mērķi ierobežot tranzīta satiksmes plūsmu caur Ogres pilsētas teritoriju, tādējādi ierobežojot izplūdes gāzu radīto negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti un nodrošinot sabiedrības veselības aizsardzību, samazinot satiksmes intensitātes radītos draudus gājēju un velosipēdistu drošībai, veicinot videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu, kā arī lai veicinātu pilsētvides un publiskās ārtelpas kvalitātes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas «Ogres Zilie kalni», kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzību, kūrorta un tūrisma infrastruktūras attīstībai labvēlīgas vides veidošanos.

Tāpat teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumos plānots noteikt papildu nosacījumus, kas Ogres pilsētā un Ogresgala pagasta teritorijā mazinātu un novērstu ilgstoši neapsaimniekotu, vidi un ainavu degradējošu būvju nelabvēlīgo ietekmi un bīstamību. Papildu nosacījumi veicinātu iedzīvotāju īpašumā, valdījumā vai nomā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un sakopšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Domes sēdē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis aicināja atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, pamatojot to ar iedzīvotāju skaita samazināšanos novadā. «Mums jāsāk cīnīties par iedzīvotājiem, ir jāsamazina vai vismaz jāapstādina iedzīvotāju skaita negatīvā līkne. Iedzīvotāju skaita palielināšana Ogres novadā šobrīd ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem,» uzsvēra E.Helmanis. Turklāt liela daļa iedzīvotāju nav deklarējusies Ogres novadā, bet izmanto pašvaldības piedāvātos pakalpojumus, tāpēc ir nepieciešams motivēt iedzīvotājus deklarēties vietā, kur viņi dzīvo. Ogres novada pašvaldībā ir iecere novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ieviest Ogrēnieša karti, kas dotu tiesības iedzīvotājiem izmantot pašvaldības sniegtos pakalpojumus un dažāda veida atvieglojumus, t.sk. iebraukšanu bez maksas, ja tāda tiks noteikta.

Priekšsēdētājs atzina, ka nodevas noteikšana citu novadu iedzīvotājiem iebraukšanai Ogres pilsētā ir samērā radikāls solis, bet nekas neparasts, jo tāda kārtība un pieredze ir Jūrmalas pašvaldībai, un tā devusi pozitīvus rezultātus.

E.Helmanis atgādināja, ka autoceļš Rīga – Daugavpils ir valsts mēroga ceļš, bet tas diemžēl ir nodots pašvaldības bilancē un tā apsaimniekošanai (kopšana, apgaismojuma nodrošināšana) ir ietekme uz pašvaldības budžetu. No valsts saņemtais finansējums tranzītielas ikdienas uzturēšanai ir nepietiekams, šī ceļa uzturēšana prasa lielus finanšu resursus. «Ja mums neizdosies noteikt īpaša režīma zonu transportlīdzekļu iebraukšanai Ogres pilsētā, tad mums ir jādomā par šī valsts nozīmes ceļa nodošanu valstij, tā atvieglojot pašvaldības budžetu,» skaidroja E.Helmanis. Priekšsēdētājs uzsvēra, ka Ogres novada pakalpojumu grozs kā novada centram ir liels, to izmanto blakus esošo novadu iedzīvotāji, tāpat cauri pilsētai ved tranzīta ceļš, kaut gan autotransporta plūsmu var novirzīt pa autoceļu Rīga – Koknese. «Tranzīta plūsma cauri pilsētai mums neko nedod, turklāt par to mums ir dārgi jāmaksā. Ja šo plūsmu samazināsim, pilsētas iedzīvotāji būs ieguvēji, uzlabosies viņu drošība, dzīves kvalitāte. Tad, kad izdosies realizēt plānotās izmaiņas, vienīgais objektīvais kritērijs būs iedzīvotāju skaita statistika,» uzsvēra domes priekšsēdētājs.

Deputāti nolēma uzsākt Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grozījumu izstrādi Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijām, kā arī apstiprināt Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumu, kurā ir noteikts teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis, uzdevumi, institūcijas, no kurām pieprasāmi atzinumi vai informācija, noteikti plānotie sabiedriskās apspriešanas pasākumi. Par Ogres novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas «Ogres novada pašvaldība» Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska.

Ogres novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam grozījumu izstrāde varētu aizņemt vismaz sešus mēnešus. Izstrādes procesā tiks iesaistīta arī sabiedrība, notiks sabiedriskās apspriešanas.