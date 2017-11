VVD mēneša laikā izlems, kā sodīt SIA Tukuma piens

VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes (RVP) amatpersonas pirmdien, 6.novembrī veica plānveida pārbaudi Tukuma pilsētas attīrīšanas iekārtās, secinot, ka notekūdeņu attīrīšana notiek atbilstoši prasībām un avārijas situācija veiksmīgi pārvarēta.

Jau vēstīts, ka SIA Tukuma ūdens 3.novembrī no rīta informēja, ka Tukuma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Tīle konstatēts baltu putu slānis. Sazinoties as AS Tukuma piens, VVD Ventspils RVP vides inspektori noskaidroja, ka notikušajā vainojams šī uzņēmuma darbinieks. Viņa neuzmanības vai paviršības dēļ kanalizācijas tīklos no nepareizi saslēgtas līnijas nokļuva 2,5 tonnas saldā krējuma.

Lai novērstu ietekmi uz notekūdeņu attīrīšanas procesu, SIA Tukuma ūdens darbinieki notekūdeņu ieplūdes kanālā mehāniski smēla nost tauku virskārtu un pieslēdza visus uzņēmumā esošos gaisa padeves kompresorus. Krīze ilga līdz 3.novembra vēlai pēcpusdienai.

VVD Ventspils RVP vides inspektori mērīja skābekļa daudzumu attīrīšanas iekārtās. Ap četriem pēcpusdienā tika konstatēts, ka skābekļa rādītāji sāk pieaugt. Skābekļa daudzums tika mērīts arī Šlokenbekas dzirnavu ezerā pie slūžām, kur tas bija 8 mg/l, kas ir labs rādītājs.

Sestdienas rītā inspektori atkārtoti apsekoja attīrīšanas iekārtas un konstatēja, ka tauku putu vairs nav. Skābekļa rādītāji ir būtiski pieauguši. Inspektori secināja, ka neattīrīti notekūdeņi vidē nenonāca.

Par notikušo ir uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Administratīvā pārkāpuma protokolu plānots izskatīt un lēmumu par soda sankciju pieņemt mēneša laikā. Par šāda veida pārkāpumu, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajam, var piemērot no 280 eiro līdz 1 400 eiro soda naudu.