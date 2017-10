OP Corporate Bank piešķir Latvijas Gāzei 35 miljonu eiro kredītlīniju

OP Corporate Bank plc Latvijas filiāles vadītājs Elmārs Prikšāns, vērtējot sadarbību ar AS Latvijas Gāzi, uzsver uzņēmuma stratēģisko lomu Latvijas ekonomikā: «Enerģētikas nozare ir visas tautsaimniecības dzinējspēks. Latvijā nozare šobrīd piedzīvo pārmaiņas. OP Corporate Bank plc sniegtais atbalsts veicinās stabilu AS Latvijas Gāze ilgtermiņa attīstību, sniedzot ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā un drošas dabasgāzes piegādes mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.»AS Latvijas Gāze, neskatoties uz dabasgāzes tirgus atvēršanu un jaunajiem konkurences apstākļiem, prognozē ļoti aktīvu dabasgāzes tirdzniecību nākamajā apkures sezonā.

Līgums ar AS Latvijas Gāzi par kredītlīnijas piešķiršanu 35 miljonu eiro apmērā ir noslēgts uz 18 mēnešiem un paredzēts dabasgāzes iegādes finansēšanai. Kā iepriekš ziņots, 2016. gada decembrī OP Corporate Bank plc, uzvarot konkursā, ieguva tiesības arī 35 miljonu eiro aizdevuma izsniegšanai AS Latvijas Gāze kapitālieguldījumu refinansēšanai. Atbilstoši dabasgāzes tirgus atvēršanas noteikumiem AS Latvijas Gāzes 2017. gada janvārī ir reorganizējusi uzņēmumu, līdz ar to aizdevuma līguma saistības un pienākumi ir pārjaunoti par labu tās māsas sabiedrībai AS Conexus Baltic Grid.

OP Corporate Bank plc ir Somijas vadošās finanšu pakalpojumu kompānijas OP-Financial Group centrālā banka.