Eurostat: Latvijas iedzīvotāji saņēmuši par 173 miljoniem eiro vairāk

«Eurostat» dati rāda, ka 2016.gadā Latvijas iedzīvotāji no citu valstu iedzīvotājiem personīgos maksājumos saņēma 494 miljonus eiro, tostarp 249 miljoni eiro tika saņemti no citās ES valstīs dzīvojošajiem, bet 245 miljoni eiro saņemti no ārpus bloka esošo valstu iedzīvotājiem.

Savukārt no Latvijas citu valstu iedzīvotājiem tika pārskaitīts 321 miljons eiro, tostarp 194 miljoni eiro citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem un 127 miljoni eiro ārpus bloka dzīvojošajiem.

«Eurostat» apkopotie dati rāda, ka vislielākā starpība starp pārskaitījumiem, kurus valsts iedzīvotāji saņēmuši no ārvalstīs dzīvojošajiem, un tiem, kas veikti uz citām valstīm, 2016.gadā bijusi Polijā (+2,822 miljardi eiro), kam sekoja Portugāle (+2,809 miljardi eiro), Rumānija (+2,236 miljardi eiro), Bulgārija (+860 miljoni eiro), Lietuva (+666 miljoni eiro), Ungārija (+563 miljoni eiro), Horvātija (+245 miljoni eiro), Latvija (+173 miljoni eiro), Slovākija (+166 miljoni eiro), Zviedrija (+67 miljoni eiro), Igaunija (+65 miljoni eiro), Čehija (+31 miljons eiro) un Slovēnija (+pieci miljoni eiro).

Lietuvas iedzīvotāji no citām valstīm 2016.gadā saņēma 1,092 miljardus eiro, tostarp 500 miljoni tika saņemts no ES dalībvalstīm, bet 591 miljons - no citām valstīm. Savukārt uz citām valstīm Lietuvas iedzīvotāji pārskaitīja 426 miljonus eiro, no kuriem 154 miljoni nonāca citās ES valstīs, bet 272 - ārpus bloka.

Igaunijas iedzīvotāji no citām valstīm ir saņēmuši 112 miljonus eiro, no kuriem 83 miljoni eiro tika saņemti no pārējām 27 bloka zemēm, bet 29 miljoni - no valstīm ārpus bloka. Igaunijas iedzīvotāji 2016.gadā uz citām valstīm pārskaitīja 46 miljonus eiro, no kuriem 29 miljonus saņēma citu ES dalībvalstu iedzīvotāji, bet 17 miljonus - ārpus bloka robežām dzīvojošie.

Pārējās 12 valstīs, par kurām pieejami dati, 2016.gadā no valsts pārskaitīto līdzekļu apmērs bija lielāks par to, ko no ārvalstīm saņēma valstī dzīvojošie.

Vislielākais pārskaitīto līdzekļu pārsvars pār saņemtajiem līdzekļiem reģistrēts Francijā (-9,420 miljardi eiro). Otrs lielākais tas bija Apvienotajā Karalistē (-4,632 miljardi eiro), kam sekoja Vācija (-4,209 miljardi eiro) un Itālija (-4,012 miljardi eiro).

Kopumā ES dalībvalstu iedzīvotāji uz valstīm ārpus bloka 2016.gadā kā personīgus pārskaitījumus nosūtīja 24,064 miljardus eiro, bet no citām valstīm saņēma 42,476 miljardus eiro, kas nozīmē, ka starpība starp saņemtajiem un nosūtītajiem līdzekļiem bija negatīva (-18,4 miljardi eiro).

Statistikas izpratnē ar «personīgiem pārskaitījumiem» tiek saprasti visi kārtējie maksājumi naudā vai natūrā, ko veic vai saņem vienā valstī dzīvojoša mājsaimniecība citai vai no citas mājsaimniecības, kas atrodas citā valstī.

Dati nav pieejami par Dāniju, Maltu un Spāniju, jo tie ir konfidenciāli.