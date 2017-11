Grantu programmas Atspēriens finansējumu iegūst astoņi jaunie uzņēmēji

Par Atspēriena šīs sezonas uzvarētājiem ir kļuvuši SIA Robo Hub, SIA Tribaso, SIA EHO, SIA Positive Company, SIA Sportlex, SIA Simple Way Engineering, SIA CastPrint un SIA Velovieta. Šis bija pirmais Atspēriena konkurss, kura žūrija bija arī sabiedrība. Par finālistu desmit biznesa video prezentācijām varēja nobalsot no 30. oktobra līdz 13. novembrim. Balsot varēja vienu reizi dienā, izmantojot vienu no sociālo tīklu Facebook vai Draugiem.lv kontiem. Kopējais saņemto balsu skaits bija gandrīz 27 000.

«Mazais bizness ir liels bizness. Rīgā, Latvijā un visā pasaulē mazais un vidējais bizness veido aptuveni 90% no visiem biznesiem, turklāt tas nav vienkārši liela biznesa miniatūra kopija. Manuprāt, mazais bizness noteikti ir kas vairāk, tas ir drosme darīt šodien nevis rīt vai nākamnedēļ, vēlme ko sasniegt, kas ir lielāka par bailēm no neizdošanās. Un to mēs lieliski redzam arī šī gada Atspēriena laureātos,» teica AS Attīstības finanšu institūcija Altum valdes locekle Inese Zīle.