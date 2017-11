AS MADARA Cosmetics: realizēts veiksmīgākais akciju publiskais piedāvājums Latvijā kopš 2004. gada

AS MADARA Cosmetics paziņojusi IPO (akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma) rezultātus – akciju pieprasījums veidoja 255% no akciju kopējā piedāvājuma.

Vairāk nekā 50% cilvēku, kuri pierakstījušies akcijām, bijuši no Latvijas, kamēr nedaudz mazāks pieteikumu skaits saņemts no Igaunijas. Kaut arī privāto investoru aktivitāte bijusi ļoti augsta, kopējais akciju pieprasījuma īpatsvars no Latvijas bijis 9%, kamēr vairāk nekā 40% pieprasījuma veidoja Igaunijas un vairāk nekā 40% – arī atsevišķi Somijas investori. No kopējā iesniegumu daudzuma vairāk nekā 90% no Latvijas privāto un institucionālo investoru pieprasījumiem tika apmierināti pilnībā.

Interese par akcijām ir bijusi gan institucionālo, gan stratēģisko investoru vidū. Uzņēmuma izteiktie galvenie akciju izvietošanas principi šiem investoriem bija saistīti ar aktīvu iesaistīšanos un komunikāciju starp konkrēto ieguldītāju un uzņēmumu gan pirms IPO perioda, gan tā laikā. Daži institucionālie investori vairākas reizes tikās ar uzņēmuma pārstāvjiem, lai saņemtu plašāku informāciju par plānotās investīciju piesaistes principiem, kā arī apmeklēja uzņēmuma ražotni Mārupē, Zeltiņu ielā 131.



Akcionāru lokam pievienosies tādi institucionālie investori kā Invalda Latvijas pensiju fonds (Ekstra 16+), Ambient Sound Investments no Igaunijas un AS MADARA Cosmetics produkcijas izplatīšanas partneri Somijā Oy Transmeri Group Ab. Darījums seko 2016. gada HansaMatrix privātajam akciju izvietojumam un Nasdaq kotācijai.

AS MADARA Cosmetics valdes loceklis un līdzīpašnieks Uldis Iltners teic: «Esam patiesi priecīgi par veiksmīgo startu, kļūstot par publisku uzņēmumu. Neskatoties uz to, ka ļoti apzināti un mērķtiecīgi devāmies šajā virzienā, esam patīkami pārsteigti par investoru lielo aktivitāti.»

Uzņēmums SIA MADARA Cosmetics ir dibināts 2006. gadā. 2016. un 2017. gadā iekļauts starp Latvijas TOP 10 uzņēmumiem un vadītājiem Uzņēmumu reputācijas topā. Jau pērn MADARA Cosmetics, verot durvis jaunajai kosmētikas ražotnei, publiski ziņoja, ka turpinās strādāt pēc open business principiem. 2017. gada sākumā uzņēmums no SIA kļūst par AS.