Madara Cosmetics akciju pieprasījums 2,3 reizes pārsniedzis piedāvājumu

Akciju publiskais piedāvājums beidzās 3.novembrī. Kopējais pieprasījums bija 255% no pārdošanai piedāvātajām 482 220 akcijām. Tādēļ tika izmantota iedalīšanas pārsnieguma iespēja ar 48 222 akcijām un kopējais piedāvāto un pārdoto akciju skaits sasniedza 530 442 akcijas.

Iedalīšanas rezultātā Madara Cosmetics darbinieku iesniegtie izsoļu uzdevumi apmierināti pilnā apmērā un 88% no privātajiem ieguldītājiem (no to kopējā skaita) saņēma pilnu iedalījumu. Tas tika panākts, demokrātiski iedalot 500 akcijas (3125 eiro) privātajiem ieguldītājiem, kuri iesniedza darījumus ar apjomu, kas pārsniedza 500 akcijas. Kopējais privāto ieguldītāju iesniegto uzdevumu skaits pārsniedza 700, kuru iedalījums veido apmēram 26% no piedāvātā akciju apjoma.

Pārējās akcijas tika piešķirtas institucionālajiem vai kvalificētajiem ieguldītājiem.

Db.lv jau ziņoja, ka Madara Cosmetics akciju publiskais piedāvājums tika uzsākts 16.oktobrī Akcijas cena bija 6,25 eiro.

Tāpat vēstīts, ka Nasdaq Riga valde pieņēmusi lēmumu ar 10. novembri uzsākt ASMadara Cosmetics akciju tirdzniecību Alternatīvajā tirgū First North. Tirdzniecība tiks sākta ar nosacījumu, ka 2017. gada 9. novembrī ir veikti norēķini par visām Piedāvājuma ietvaros parakstītajām AS Madara Cosmetics akcijām.